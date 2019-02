Qué motiva a los países aliados de Maduro a apoyarlo y hasta qué punto lo harían | VIDEO

La juramentación del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como presidente encargado no solo ha desencadenado el respaldo de un amplio sector de la comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos, sino también permitió que países como Cuba, Bolivia, Nicaragua, Rusia y China reafirmen su apoyo abierto al régimen de Nicolás Maduro.

¿Cuáles serían las razones que motivan este respaldo al régimen chavista? ¿Hasta qué punto son capaces de intervenir estos países si la presión internacional encabezada por Estados Unidos aumenta? Para resolver estas dudas, El Comercio conversó con tres internacionalistas.

El internacionalista Farid Kahhat comenta que los países que han expresado su apoyo al gobierno de Nicolás Maduro lo hacen bajo la lógica de encontrar un contrapeso a las políticas de intervención lideradas por Estados Unidos y específicamente en los casos de Rusia, China y Cuba para hacer valer sus intereses económicos.



“En el caso de Cuba, seguir recibiendo petróleo con créditos blandos, plazos relativamente amplios de pago y precios bajos. En el caso de China y Rusia hacer valer sus acreencias, porque ambos han prestado dinero al gobierno central o para hacer valer sus derechos como inversionistas en la economía venezolana”, señala.

Sin embargo, el apoyo de los gobiernos de Bolivia y Nicaragua se deben a una cuestión de alineamiento ideológico y político.



"No solo son gobiernos que se consideran afines sino que en el caso de Bolivia, la presunción obvia es que si la injerencia norteamericana prueba ser decisiva para un cambio político en Venezuela qué impediría que Bolivia sea el siguiente objetivo (...) En el caso de Nicaragua, el tema de los recursos que obtiene de Venezuela sí puede ser una consideración (…) si llega un cambio de régimen en Venezuela, Nicaragua queda desamparada”.

A parte del factor económico y político, el especialista en temas de seguridad, Andrés Gómez de la Torre considera que los intereses militares y la venta de armas también juegan un papel importante en este conflicto.



“Cuba está brindando asesoría en el campo militar y de inteligencia a Venezuela (…) Rusia ha hecho importantísimos negocios y ventas militares con Venezuela y la está sosteniendo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”, comenta.

Consciente de que la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro escalará con los días, Goméz de la Torre aclara que los países aliados de Venezuela no responderían militarmente.



“La cuerda se va a tensar mucho pero esto no va a llegar a un extremo en el cual China o Rusia respondan militarmente. Hay un juego de intereses y una diplomacia muy estridente pero la voz cantante va a estar tanto en el Grupo de Lima como en Estados Unidos porque es el hemisferio donde se desarrolla esta crisis”, señala.



Sin embargo, durante la semana se levantaron rumores sobre una supuesta llegada de un contingente de 400 mercenarios rusos al país llanero y aunque el Kremlin negara que estos fuesen contratados por empresas militares privadas en apoyo al presidente Nicolás Maduro, Farid Kahhat no cree que una cifra como esa sea determinante.

“No hay cantidades de efectivos que puedan movilizar los aliados de Maduro que pudiese contrapesar una eventual decisión de Estados Unidos y sus aliados de movilizar tropas (…) Si son mercenarios estamos hablando de gente que iría a combatir y que habría sido pagada para ese propósito, pero no he visto información creíble al respecto incluso recomendaría tomar con pinzas porque parte de la información debe contener elementos de una campaña de desinformación que las partes están librando”, enfatiza Kahhat.

Pero hasta qué punto Rusia juega un papel determinante como aliado de Venezuela. El internacionalista Oscar Vidarte asegura que el apoyo al régimen chavista puede terminan perjudicando los intereses rusos porque un apoyo militar podría generar el rechazo por parte de los países de la región que en su mayoría se han mostrado críticos a Maduro.

"Algunos creen que Rusia es capaz de defender a Venezuela con las armas. Rusia no va a entrar en conflicto con Estados Unidos por Venezuela pero definitivamente Rusia va a defender sus intereses (…) Yo he dicho que Rusia está apostando a perdedor y le va a costar porque no es China. Rusia no tiene tantos vínculos con la región, China sí se puede dar el lujo porque apoya a todos los países de la región. Rusia apoya a Venezuela y es su principal aliado y eso puede causar que la región le dé la espalda en un momento a Rusia”, asegura.

No cabe duda que Estados Unidos está ejerciendo un papel muy importante en la desestabilización del régimen chavista ¿Serán suficientes los embargos y las sanciones económicas para poner contra las cuerdas a Nicolás Maduro?

“El único país que no solo tiene la capacidad sino la disposición de intervenir de manera decisiva en esta crisis es Estados Unidos. En el plano económico por razones obvias, Estados Unidos sigue recibiendo 40% de las exportaciones de Venezuela. Además no solo aplican sus propias sanciones en materia petrolera sino que presiona a otros países a que apliquen sanciones económicas a Venezuela (…) Creo que ningún otro actor está dispuesto a intervenir de una manera tan clara y directa en el tema venezolano como Estados Unidos”, señala Kahhat.