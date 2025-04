No son buenos días para los celestes. El Club Sporting Cristal, aquella institución que ha sido el modelo a seguir en el fútbol peruano desde su nacimiento un 13 de diciembre de 1955 está perdiendo, lentamente, ese calificativo. Si los nuevos dueños no reaccionan, si continúan dejando de lado la autocrítica, aquella imagen ganadora, la etiqueta de profesionalismo y valores que ha acompañado al club rimense, se desvanecerá con el tiempo y será recordada solo como parte de la historia del fútbol peruano.

Los celestes están atrapados en una tormenta de la que no pueden salir y que ha sido causada por Innova Sports, que desde que arribó en septiembre del 2019 solo ha logrado un título nacional (2020). Seguramente un directivo de Cristal me diría que hay una serie de logros que yo o el hincha no vemos. Un bicampeonato a nivel nacional en el torneo de menores (2023 y 2024), el ser el primer equipo peruano en contar con un colegio para su división formativa (ReinventED Rímac) y el de una serie de campañas sociales que humanizan a la institución.

Aplaudo esas acciones y sé que todos los que aman la institución, esa hermosa camiseta celeste, hacen lo propio. Se enorgullecen de ello y también del fútbol femenino, que este año podría dar el salto de calidad que tanto se exigía. Sin embargo, más allá de todo lo nombrado, lo que los dueños deben tener claro es que la principal imagen de un club de fútbol es el primer equipo. El alma de una institución del deporte rey son los títulos, que son esquivos desde hace cuatro temporadas y que por la manera en la que se inició la presente campaña, podría alargarse a cinco.

La crisis es deportiva, también institucional por el divorcio entre la hinchada y los nuevos dueños, señalados por no estar identificados con lo que realmente significa Sporting Cristal. La campaña de no asistir al estadio cuando el equipo sea local ha vuelto a tomar fuerza. El amante de la SC ha entendido que esa es una de las vías de protesta para ser escuchados, para que se lleven a cabo cambios radicales a favor de la institución que tantas alegrías le ha dado a lo largo de sus vidas. Me incluyo. Cristal está en cada etapa de mi vida y cuando las cosas no están bien, una parte de mí entra en conflicto.

Los días son inciertos para el pueblo celeste. Jorge Soto como técnico interino hasta que se determine el nuevo entrenador, que no solo tiene que solucionar el discreto nivel de los jugadores, provocado gran parte por el saliente Guillermo Farré, sino también funcionar como un puente de reconexión con la hinchada. A eso se suma cerrar de la mejor manera la Copa Libertadores y escalar posiciones en el Apertura. El panorama es complicado, pero siempre hay un cielo celeste después de una tormenta.

Nos vemos el otro miércoles, celestes. ¡Ojalá que con mejores noticias!