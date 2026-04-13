Horóscopo de HOY, lunes 13 de abril del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: una reunión habitual se convertirá en la clave para que un proyecto sea un éxito. Amor: con paciencia resolverá un conflicto que traba la posible armonía en la pareja.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: momento favorable para impulsar un buen proyecto y la cooperación surgirá. Amor: la pareja creerá estar en un mundo perfecto, pero habrá problemas para superar.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: las tareas crecerán, así como los beneficios y será la oportunidad para destacarlo. Amor: le presentarán a una persona interesante y tras una cita, el romance nacerá.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: exceso de tareas por demasiadas directivas; podría haber imprecisiones. Amor: posibles altibajos o desencuentros, pero si favorece el diálogo, la relación estará mejor.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: con acertada intuición alcanzará el éxito con un proyecto que parecía mediocre. Amor: un rasgo de su pareja será el estímulo que hará crecer la calidez en la intimidad.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: ya no tendrá que ocuparse de todo, llegará un hábil colega que ayudará. Amor: disfruta de un estado de armonía, propicio para un romance o reconciliación.

LIBRA (setiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: su trabajo en las relaciones públicas se destacará por acercarle las metas. Amor: querrá compartir un secreto en la pareja y la confianza resultará fortalecida.

ESCORPIO (octubre 23-nov.21)

Trabajo y negocios: necesitará paciencia para resolver una situación nueva y desafiante. Amor: su encanto será percibido a la distancia y alguien del entorno querrá acercarse.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: hará bien en manejarse con discreción respecto de su negocio o proyecto. Amor: su simpatía romperá con la frialdad de alguien y disfrutará de una hermosa cita.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: parecerá que el entorno está en su contra, pero pronto comprenderán. Amor: un encuentro romántico será todo lo que necesita para iniciar una relación.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: infundirá optimismo a sus colegas y con la cooperación alcanzará el éxito. Amor: una actitud de su pareja le dará inspiración para recuperar la armonía perdida.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: un proyecto trabado creará tensiones en el entorno, pero hará cambios. Amor: su pareja tomará una decisión inconsulta que resultará chocante y querrá dialogar.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: DELICADA Y SERVICIAL. CONFÍA EN EL CÍRCULO DE FAMILIARES Y AMIGOS.