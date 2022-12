“La posibilidad de que las partes inicien un diálogo de paz se vislumbra sombría”.

Inexorable y al compás de los bombardeos rusos, la Navidad va asomándose en Ucrania. El Adviento, sin embargo, no promete la instalación de una mesa de negociaciones. Mucho menos que tras nueve meses de guerra le demos la bienvenida a la paz.

Desde el frente ucraniano no repica ni el eco lejano de las campanas de Belén. Los generales no parecen dispuestos, de momento, a callar el estruendo de esta guerra fratricida y los llamados al diálogo de Ucrania y Rusia no suenan a consignas irénicas. Más bien, de no tratarse de una tragedia, estarían delatando una cierta ironía.

A finales de octubre, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, barajó la posibilidad de un diálogo con Moscú, basado en la restitución de los territorios ocupados y en la retirada total de las tropas rusas más allá de los confines reconocidos internacionalmente en 1991. En esa misma fecha, irónicamente, Rusia ubica su ‘casus belli’. Según se lee en un documento confidencial, tras la disolución de la Unión Soviética la OTAN se comprometió a no expandirse hacia el este. Una promesa aparentemente incumplida ya desde el 2008, cuando se ofreció a Ucrania y Georgia el ingreso en la Alianza, y finalmente rota con la más reciente apertura a los vecinos rusos del Báltico.

Rusia, por su parte, aceptaría la paz siempre que Ucrania se rinda y que Occidente deje de apoyarla. Kiev y sus ‘aliados’ lo harían si Moscú se retira, sin descartar que pague los daños de guerra y responda por los crímenes de lesa humanidad denunciados. En otros términos, lo que ambos piden a su contraparte es una rendición sin condiciones, concebible –según la lógica militar– solo de darse una derrota del enemigo en el campo de batalla.

Dado el contexto, la posibilidad de que las partes inicien un diálogo de paz se vislumbra sombría, ya que sin conjurar una escalada del conflicto es poco probable que los dos países midan y medien intereses.

¿Debería entonces Ucrania tomar la iniciativa inspirada en la cita “Pax, vel iniusta, utilior est quam iustissimum bellum”?

Respondería a un instinto pacifista, mas no a la lógica política. El presidente Zelenski, un actor cómico que a su pesar ganó protagonismo en medio de una tragedia, de momento cuenta con el respaldo de la OTAN, con los aportes de Washington –que el pasado 24 de noviembre sumaban más de 19 mil millones de dólares– y está negociando para convertirse en Aliado y socio europeo. Además, no ha logrado recuperar los objetivos clave con su contraofensiva en el sureste del país.

A pesar de ello, la “paz injusta”, sugerida por Cicerón, sería una grata noticia para el mundo, especialmente de cara a la Navidad; acabaría con una guerra que ha destruido un país y obligado a más de 12,5 millones de sus habitantes a buscar refugio allende las fronteras, que doblega a un continente con una crisis energética en pleno invierno y mantiene en vilo desde hace ya nueve meses la seguridad alimentaria a nivel mundial.