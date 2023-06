Esa es la realidad o, si no quieren sonar fatalistas, es lo que tiene más probabilidad de suceder. Pero el ‘wishful thinking’ manda otra cosa. Por ejemplo, manda a pensar que se puede equilibrar el lado técnico con el lado político del Gabinete, para acometer las obras, reformas y acciones prioritarias e indispensables. Quiero suponer que este pensamiento está detrás del proyecto de la ANI (Autoridad Nacional de Infraestructura) propuesto por el Ejecutivo como una apuesta para destrabar y acelerar la ejecución presupuestal con el sistema de gobierno a gobierno. Como hay más técnicos que políticos en esta gestión, encabezada por abogados –el primer ministro y la presidenta– con una aversión/atracción hacia el intricado legalismo de la cosa pública, es explicable que conciban la ANI como un conjuro para hacer tiempo y obra.

Sin embargo, falta aquí la visión política que obliga a legitimar y comunicar la propuesta técnica. Creer que el Gabinete, el MEF o la futura ANI van a vencer la resistencia en Puno simplemente con una mayor asignación de presupuesto a esa región, es ignorar el abecé de la política. Puno, en especial, y todas las regiones, en general, demandan acciones y gestos de reconocimiento, de esos en los que no es pródigo este gobierno. Los pueblos del norte, estragados por las lluvias y luego por el dengue, necesitan, por ejemplo, que el Estado les demuestre que no los consideran víctimas de calamidades de pobres provincianos que no merecen un equipo especial de ministros, una campaña de comunicación masiva, un enfoque prioritario descrito y subrayado en piedra.

De todos los últimos gobiernos, los de Pedro Castillo y Dina Boluarte son los de mayor pasmo comunicativo que he visto. Boluarte, Otárola y los ministros suelen comparecer en conferencias tras los Consejos de los miércoles; pero ello no tiene trascendencia para la legitimidad política que necesitan para resistir hasta el 2026. La aprobación sigue bajísima (14%, según la última encuesta de Ipsos de junio) y, si continúa la falta de acciones y prevención respecto al próximo fenómeno de El Niño y el dengue, el norte podría convertirse en el sur mientras seguimos haciendo tiempo.