Así se vivió la 28° edición del encuentro de jóvenes más importante del país bajo el lema “Elegimos democracia” en la Escuela Naval del Perú.

Vivir la experiencia CADE Universitario me ha permitido resignificar mi verdadero rol como peruana, aquel que, confieso con pena, estaba dormido por la desesperanza de creer en sus gobernantes. Sin embargo, escuchar a líderes que no se quedan con los brazos cruzados y empiezan a buscar el cambio desde su propia cancha tanto como dialogar con universitarios que han venido de diferentes partes del país con el deseo insaciable por construir un Perú que nos enorgullezca, ha sido profundamente alentador. Y siento que ese es el gran reto, no desalentarse ni perder el horizonte porque no estamos jodidos si hay ganas y voluntad.

Porque tenemos una deuda heredada por muchos años que debe ser cancelada por esta generación y la clave está en remar juntos hacia el camino de la democracia a través de la participación ciudadana responsable e inclusiva, como lo expresó la historiadora Cecilia Bákula, ponente del encuentro estudiantil. Sin duda, confío en que será así y estos espacios de discusión y reflexión son un punto de partida.

Honestamente me llevo lo mejor de CADE pero sobre todo esa “cadeína”, energía motivadora que solo lo vive el cadeísta, que me ha traído de regreso aquella esperanza que alguna vez perdí.