Fútbol en los Juegos Panamericanos 2019: fixture de la rama masculina y femenina

Como anfitrión de los Juegos Panamericanos 2019 y tras el subcampeonato en la Copa América, hay mucha ilusión por lo que pueda ofrecer la selección peruana Sub 23, dirigida por Nolbero Solano, en el fútbol masculino. Lo mismo en la rama femenina, en la que hay bastante expectativa. Esta disciplina irá del 28 de julio al 10 de agosto.

Serán ocho equipos los que busquen ganar el oro en Lima 2019. Perú integra el Grupo B junto a Uruguay, Jamaica y Honduras. Mientras que en el Grupo A están Argentina, México, Ecuador y Panamá.

En la rama femenina, el Grupo A lo conforman México, Colombia, Paraguay y Jamaica. En tanto, en el Grupo B están Perú, Argentina, Costa Rica y Panamá.

Los partidos se disputarán en el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Fixture de la fase de grupos (rama masculina)

Fecha 1 (lunes 29 de julio)

Grupo A

10:00 a.m. México vs. Panamá

1:00 p.m. Argentina vs. Ecuador



Grupo B

5:30 p.m. Honduras vs. Jamaica

8:30 p.m. Perú vs. Uruguay

Fecha 2 (jueves 1 de agosto)

Grupo A

10:00 a.m. Ecuador vs. Panamá

1:00 p.m. México vs. Argentina



Grupo B

5:30 p.m. Uruguay vs. Jamaica

8:30 p.m. Perú vs. Honduras

Fecha 3 (domingo 4 de agosto)

Grupo A

10:00 a.m. Argentina vs. Panamá

1:00 p.m. México vs. Ecuador



Grupo B

5:30 p.m. Uruguay vs. Honduras

8:30 p.m. Perú vs. Jamaica

Semifinales y partidos para definir posiciones

(Foto: captura)

Final y definición del tercer puesto

(Foto: captura)

Fixture de la fase de grupos (rama femenina)

Fecha 1 (domingo 28 de julio)

Grupo A

10:00 a.m. México vs. Jamaica

1:00 p.m. Colombia vs Paraguay



Grupo B

5:30 p.m. Panamá vs. Costa Rica

8:30 p.m. Perú vs. Argentina

Fecha 2 (miércoles 31 de julio)

Grupo A

10:00 a.m. México vs. Paraguay

1:00 p.m. Colombia vs. Jamaica



Grupo B

5:30 p.m. Argentina vs. Panamá

8:30 p.m. Perú vs. Costa Rica

Fecha 3 (sábado 3 de agosto)

Grupo A

10:00 a.m. México vs. Colombia

1:00 p.m. Paraguay vs. Jamaica



Grupo B

5:30 p.m. Argentina vs. Costa Rica

8:30 p.m. Perú vs. Panamá

Semifinales y partidos para definir posiciones

(Foto: captura)

Final y definición del tercer puesto