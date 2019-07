Las seleccionaron por teléfono, se juntaron días antes y consiguieron la medalla de plata para Argentina

"Recibí una llamada, me consultaron si estaba interesada, contesté que sí y quedé inscrita para el 3 vs.3". Esta fue la historia de Victoria Llorente, Andrea Boquete, Melisa Gretter y Natacha Pérez; integrantes del equipo femenino que representó a Argentina en una disciplina que debutó en los Panamericanos Lima 2019. Pese a los inconvenientes, las albicelestes consiguieron la medalla de plata tras caer en la final por 21-17 frente a Estados Unidos.

En un deporte donde reina la incertidumbre, Argentina tuvo que echar mano de sus jugadores de la selección femenina de basket 5 vs. 5 para que afronten la modalidad 3 vs. 3. Por decisión táctica, las cuatro seleccionadas fueron informadas y consultadas sobre su disposición para participar por teléfono.

"Los entrenadores nos llamaron y nosotras aceptamos. Si preguntas si me hubiese inscrito en ese entonces por iniciativa propia, no lo sé, te diría que no; en cambio hoy, todo cambió. No es tan distinto del 5 vs. 5, termina siendo Basket, el deporte que todos amamos", explicó la jugadora de 28 años, Andrea Boquete.

Estados Unidos venció 21-17 a Argentina en la final femenina del Basket 3 vs. 3 | Foto: Cesar Fajardo / Lima 2019

La selección argentina enfocó todas sus fuerzas en el 5 vs. 5, por lo que relegaron los entrenamientos del 3 vs. 3. Tanto Boquete como Melisa Gretter coincidieron que con más tiempo hubieran llegado mejor al campeonato.

Greter, de 26 años y 1.53 m de estatura, explicó: "No hay reproches por la medalla, al contrario, todo es felicidad. Sumar una más al país nos llena de orgullo; sin embargo, que esto sirva para que los entrenadores se den cuenta que podemos competir, con más entrenamientos quizás hubiésemos sido mejores".

Pese a ello, las argentinas lucieron muy contentas con la medalla de plata. En dicho país, el basket femenino aun no se profesionaliza del todo, por lo que competir internacionalmente les cueste mucho más.

Melisa sentenció: "Si hace diez días me decían que iba a quedar segunda, de todas maneras venía. Obvio que quisimos ganar la final, pero jugarle de igual a igual a Estados Unidos nos deja felices. La medalla pesa mucha pero luce bien en mi pecho".