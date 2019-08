Lima 2019: ¿Las once medallas de oro nos dan opciones para Tokio 2020?

Once oros panamericanos levantan el espíritu deportivo de un país que mira ya con optimismo los próximos Juegos Olímpicos. Pero más allá de los celebrados podios, Lima 2019 solo suma a nuestra lista de clasificados a Tokio 2020 a tres representantes más: el maratonista Cristhian Pacheco y los tiradores Marko Carrillo (pistola) y Nicolás Pacheco (skeet). Con ellos la cuenta llega a ocho, ya que lograron su cupo con anticipación Stefano Peschiera (vela), Alessandro de Souza (tiro), Kimberly García, Luz Mary Andía (20K marcha) y Royner Navarro (ciclismo). ¿Pero tenemos reales posibilidades de podio en los próximos Juegos Olímpicos?

La mala fortuna del deporte nacional es que en Tokio 2020 no están incluidos en su calendario disciplinas como el longboard, squash, esquí acuático y frontón, lo que nos deja sin ‘Piccolo’ Clemente, Diego Elías, Natalia Cuglievan, Claudia Suárez y Kevín Martínez, quienes sí podrían haber sido posibilidades de medallas. Sin ellos, nuestras posibilidades se ven severamente mermadas.



La cuarta y última medalla olímpica de Perú data de Barcelona 92, cuando Juan Giha nos regaló una plata en tiro. Desde aquella edición no hemos podido celebrar. Para Tokio 2020 no será la excepción. Nuestros deportistas irán contra la corriente. Descartando a los que sus disciplinas no cuentan con cupos, nuestras principales cartas todavía no tienen un boleto asegurado.

Juan Giha (Tiro): medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. (Foto: El Comercio)

En karate, Alexandra Grande tiene dos opciones de llegar a los Juegos: a través del ránking mundial que da cuatro cupos (por ahora es sexta) o en los próximos torneos clasificatorios. De conseguir su cupo, asistiría por primera vez a este máximo evento deportivo en el que este arte marcial japonés hará su debut.



Como se recuerda, Grande ganó los The World Games 2017, una especia de Juegos para los deportes que no son olímpicos. Por eso, la karateca es una de las principales opciones esperando que llegue a estar presente en Tokio.

En Surf Open, que también se estrena en los Olímpicos, nuestros dorados Lucca Mesinas y Daniella Rosas deben sellar sus clasificaciones los ISA World Surfing Games 2019 y 2020. Son dos jóvenes que pueden sorprender a cualquiera si el mar les presenta condiciones favorables.

Presentación de Daniella Rosas en la final de surf open femenino. (Video: Movistar 19)

Lima 2019 fue sin dudas un gran salto para el deporte nacional. Sin embargo, hay todavía mucho camino para alcanzar el podio olímpico. Se ha ido mejorando en cantidad de clasificados, a Río fueron 29, y ese ya es un buen primer paso.