Skyball, el peculiar saque en el voley playa que hizo a Mark Burik una de las atracciones de Lima 2019

Estados Unidos congregó buen número de público en sus encuentros de voley playa masculino gracias al peculiar servicio que utilizaba Mark Burik. El jugador de 35 años elevaba el balón sobre lo más alto del estadio de la Costa Verde de San Miguel para aprovechar el viento a favor. Pese a ello, Canadá los venció en octavos de final de Lima 2019.

La pareja estadounidense de voley playa masculino, conformada por Mark Burik e Ian Satterfield, fue señalada por los rivales como una de las candidatas a pelear por la medalla de oro.

Integrantes del equipo de Brasil o Argentina los mencionaban dentro de su posible podio; aunque siempre argumentaban desde la poca información: coincidían que no habían estudiado a Burik y Sattersfield.

Lo que sorprendió en el campo de la Costa Verde fue el saque denominado como 'Skyball'. Burik, de 35 años, elevaba el balón para lograr suficiente envión para mandar la pelota hasta lo más alto posible.

Mark Burik sorprendió a todos con el 'Skyball' | Video

En diálogo con El Comercio, el jugador estadounidense indicó que se debe a tres factores. Asimismo, defendió el saque aduciendo el buen ratio de conversiones.

"He utilizado el Skyball a lo largo de mi carrera, aunque lo he utilizado más en la última etapa, sobretodo si es que hay bastante viento. Lo utilizo por tres factores: es divertido, es un arma confiable y porque confunde al rival por la altura del balón".

Tras ello, Burik admitió ser autodidacta: "Lo aprendí por mi cuenta. Un día lo vi y me pareció genial. Lo practiqué por mi cuenta hasta que lo dominé. También he jugado en piso, en 6 vs. 6, pero ahí no lo utilizo porque no hay tanto viento ni espacio".