El actor Adolfo Aguilar y su staff sufrieron el robo de sus pertenencias valorizadas en más de 15 mil dólares cuando brindaban una función de teatro en el auditorio de un colegio en Chiclayo. Los delincuentes ingresaron a los camerinos y sustrajeron los objetos de valor.

De acuerdo a América Noticias, los hechos ocurrieron cuando el artista presentaba su unipersonal “Por dónde salgo” en el auditorio del el Colegio Nacional San José. Según indicaron, los malhechores ingresaron a los camerinos sin forzar la cerradura de la puerta aprovechando que la función tiene una duración de hora y media.

“Cuando he llegado a esta puerta, he abierto, la puerta estaba abierta, sin forcejeo y sin nada. No tiene ningún sentido. Alguien ha llegado, ha abierto con la llave, ha entrado, ha hecho bulla encima”, detalló el conductor de televisión.

Delincuentes ingresan a camerino de Adolfo Aguilar

Asimismo, denunció que personal de la institución educativa no prestó facilidades después de haber sufrido el hurto de sus pertenencias dentro de las instalaciones.

“En realidad el colegio debería dar todas las facilidades, o sigo sin entender por qué no dan las facilidades, la gente contesta raro, dicen que no, todo el mundo se pelotea. Las cosas materiales son cosas materiales y realmente no importa, pero la ofensa que hemos sentido”, señaló.

Por su parte, el productor de la obra, José Salinas, manifestó que entre lo robado había un collar de perlas que se utilizaba Adolfo Aguilar en los unipersonales, además de tarjetas de crédito y débito, documentos, lentes, medicinas, reloj, entre otras pertenencias.