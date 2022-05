Dos delincuentes fingieron ser clientes para ingresar al hostal “Entel”, situado en la avenida Los Lirios en San Juan de Miraflores, y robar más de S/ 2.500 de las ganancias del día. Ellos amenazaron con un arma al trabajador que atendía en la recepción del citado negocio.

Cámaras de seguridad registraron la llegada de los dos sujetos al hospedaje y las imágenes fueron difundidas por el noticiero América Noticias. Uno de ellos se encargó de cerrar la puerta del negocio, mientras el otro llegó hasta la recepción y pidió una habitación al empleado. Sin embargo, luego lo amenazó con una pistola y con la otra mano le enseñó balas para asustarlo.

En ese instante apareció en escena el cómplice y ambos ladrones obligaron al recepcionista a que entregue su celular, y el dinero recaudado en el hostal.

VIDEO RECOMENDADO SJM: Fingen ser clientes en un hostal para asaltar

“Quédate con todo eso, gil, a la firme te meto tu plomazo, quédate callado. Tranquilo nomás, ábreme la caja por favor, dónde está la plata, toda la plata, ya tu celular”, se escucha en el video grabado por las cámaras de videovigilancia.

El trabajador, quien resultó ileso, contó que los delincuentes se llevaron cerca de tres mil soles. “Se asomó a la ventanilla y se quitó el arma y me dijeron que le diera todo lo tenga. Me dijo que si no lo abría [una caja donde había 300 soles] me iba a tirar un balazo. Primero cogió lo de la caja, pero de ahí me dijo que habrá la caja fuerte, que ese día estaba abierta. Tenía algo de dos mil quinientos”, dijo Alex Acubino.

La puerta de la recepción quedó rota. Los dueños del hostal esperan que la comisaría del distrito identifique y detenga a los malhechores que perpetraron el robo de dinero.