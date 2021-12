El tránsito sigue cerrado en la carretera IIRSA Norte en el tramo comprendido entre Bagua Grande y Pedro Ruiz luego de la afectación por el sismo de magnitud 7,5 registrado en Santa María de Nieva, en Amazonas, durante la madrugada del domingo.

Aquella carretera se ha visto completamente afectada con fraccionamientos graves y deslizamientos hacia el río, dejándola intransitable. Especialistas consultados por este Diario aseguran que este nivel de afectación a causa del sismo ha revelado la falta de estudios y la ejecución incorrecta que tiene dicha vía. Además, aseguran que otras carreteras del país tienen el mismo problema.

En esta foto del Ministerio de Defensa, se observa el enorme impacto que tuvo la vía luego del sismo. El ministro Juan Carrasco llegó a Santa Rosa de Pagpa para el traslado de cisternas para agua potable, a fin de atender las necesidades de la población afectada.

La concesionaria indicó que hay derrumbes en el cause del Río Uctubamba. Esto ha producido que el agua se embalse e inunde la pista y los taludes que sostienen la carretera, generando el agrietamiento de la vía. Instó a los ciudadanos a no tratar de transitar por la zona.

Falta de estabilidad

La razón de la gravedad en la carretera se debe a una deficiente ejecución de taludes para evitar el deslizamiento del suelo, según expertos en temas de ingeniería vial. “A primera impresión se ve que acá se necesitaba protección de taludes, pero no se construyó nada para evitar que se deslice la carretera. Por ejemplo, muros de construcción o geomallas”, sostuvo el Ingeniero Alex Chaparro, miembro del Centro de Peritaje del Colegio de Ingenieros del Perú.

La enorme afectación que sufrió la carretera es atribuida por expertos a un deficiente estudio de los taludes que soportaban la vía.

Un talud es una superficie de terreno inclinado que puede ser natural o hecha por el hombre que sostiene otra superficie, en este caso la carretera. Para cualquier construcción de carreteras se debe hacer un estudio de estos y también la ejecución de estabilidad. Así se puede prevenir que suceda un deslizamiento, no solo por temas sísmicos si no por desastres naturales. “En este caso, estabilidad de taludes no había de ninguna manera. Ahora queda la duda si es que había un estudio”, indicó el ingeniero Chaparro.

¿Qué es un talud?

El ingeniero Germán Gallardo, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Piura (UDEP), coincide con este problema. “Cuando no tienes un talud con un ángulo adecuado, ese talud resulta inestable. Es una mala costumbre que se ha hecho en el Perú, construir sin estabilizar los taludes. Entonces tenemos riesgo y peligro. El talud se puede haber caído porque estaba muy empinado o no tenía un muro de contención o no tuvo estabilización”, sostuvo.

Era imprevisible

El Comercio logró hablar con el Ingeniero Jorge Alva, past rector de la UNI y consultor en el proyecto de la carretera IIRSA norte, quien, por el contrario, explicó que este tipo de afectación y deslizamientos sucede en distintas partes del mundo por un sismo, y que no es la única vez que ha pasado.

“Hemos hecho estudios en esa zona y es una zona inestable. En esas zonas hay muchos factores que desencadenan estos deslizamientos. En todos lados existen este tipo de deslizamientos por los sismos”, dijo.

Además, indicó que todas estas obras tienen un diseño adecuado y cuentan con la aprobación de las autoridades competentes. Sin embargo, sobre este caso, “probablemente no tenían previsto la aceleración de este sismo”, agregó.

La concesionaria comenzó su contrato en el 2005 y lo tiene vigente hasta el 2030. (Foto: Andina)

Otras carreteras del país

La carretera IIRSA Norte afectada por el sismo no es la única carretera construida de esta manera. “Muchas carreteras del Perú no son resilientes, no son carreteras que se recuperen fácil después de un terremoto o evento natural”, indicó el ingeniero Gallardo.

El especialista explicó que en el país hay un grave déficit de estudios de estabilidad de taludes y esto es un defecto crónico que puede tener graves consecuencias en las diferentes regiones.

La razón de este problema, indicó, es porque las concesionarias se pueden ahorrar mucho dinero al no estabilizar los taludes de manera correcta o porque no hay derechos de vía. Esto último quiere decir que el terreno que se debería utilizar no pertenece al estado o no se tiene derechos sobre este para que se construya ahí. Entonces el espacio que se usa para una carretera es más pequeño de lo debido.

Además, el especialista indicó que existen “líneas vitales”, que son las principales carreteras que unen a las diferentes regiones del país. Estas carreteras deben tener aún más seguridad, pues si ocurre un problema ahí la zona se vería extremadamente afectada, como está sucediendo ahorita en Amazonas.

