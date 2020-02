El alcalde de la Municipalidad Distrital de Samanco, Arturo Molina Haro, ha denunciado que es víctima de amenazas de muerte a través del Facebook y mensajes de voz, en la región Áncash.

Las intimidaciones se han manifestado el último lunes a través de un video publicado en la página de Facebook de la comuna desde la cuenta de José Alfre JB Cotillo Estación. En la imagen se observa a una persona realizar un disparo con un arma de fuego en una calle del distrito.

El video fue colocado dentro de una publicación de la municipalidad en la que da cuenta del proceso administrativo que se le sigue al dueño de una discoteca que fue clausurada. Además, se pueden leer comentarios como este: “así lo vamos a dejar al alcalde por no hacer bien las cosas”.

El presunto agresor ha sido identificado como José Cotillo Estación, natural de Samanco y actual residente de Santiago de Chile, el mismo que horas después borró el video.

Este hecho ha preocupado a la autoridad municipal que este martes por la tarde acudió a la Subprectura de la provincia del Santa, ubicada en Chimbote, para solicitar garantías personales para su vida y la de su familia, pues teme que pueda ser asesinado como el exalcalde Francisco Ariza.

“Estoy preocupado por mi familia, por los antecedentes y hechos de sangre que se han vivido en la Municipalidad de Samanco. Ese video es alarmante por eso he denunciado en la comisaría y ahora vengo a pedir garantías por mi seguridad”, declaró a El Comercio, Arturo Molina.

La autoridad municipal reveló que desde setiembre del año pasado recibe mensajes de voz amenazadores de parte de sujetos desconocidos que le advierten que lo matarán sino se retira de la alcaldía.

“Desde el tercer trimestre del año pasado me llaman y me dejan mensajes de voz diciendo que me van a matar y que me retire de la alcaldía. No sé porqué no dejan trabajar a una gestión joven. El objetivo es trabajar con cero corrupción y eso les duele a los contendedores políticos”, sostuvo.

Molina sospecha que las amenazas provienen de grupos políticos que impulsan la revocatoria y de comerciantes informales del distrito de Samanco que se han visto afectados con los operativos que ha realizado la comuna.

-Antecedentes-

Cabe indicar que, el 20 de octubre del 2015, el ex burgomaestre Francisco Ariza Espinoza y el asesor legal de la comuna, Henry Aldea, fueron asesinados en el distrito de Samanco, mientras se desplazaban en un automóvil.

Las investigaciones determinaron que el crimen fue planeado por Jaime Casana, exalcalde de Samanco, y Carlos Bazán, financista de la campaña electoral de Casana, con el propósito de manejar los recursos y las obras de la municipalidad.