Hace un año los insultos racistas y agresiones de Zuleika Alatrista Andía contra Elena Viza Choquecondo causaron indignación entre los peruanos. Este hecho fue grabado en video y difundido en redes sociales. Sin embargo, hoy se conoció que el caso, como investigación por discriminación, fue archivado por la Fiscalía de la Nación.

El caso se encontraba en manos de la fiscal provincial penal Yanet Valdivieso, y solo se acreditaron los delitos de lesiones leves y peligro común. Sin embargo, fuentes de la fiscalía señalaron que el caso fue apelado y ahora se encuentra en una fiscalía superior.

Al respecto, la Defensoría del Pueblo rechazó el resultado que dio esta instancia. “La fiscal no ha valorado debidamente los medios probatorios y se está haciendo una incorrecta interpretación de la norma”, indicó Ángel Manrique, defensor del pueblo en Arequipa, quien recalcó que se afectó la dignidad de la trabajadora por los insultos racistas.

También añadió que la discriminación es un delito en el Perú y se sanciona con dos o tres años de pena privativa de la libertad, efectiva o suspendida. El caso se quedó en la etapa preliminar. Según Manrique se ha tomado mucho tiempo pues ha pasado un año cuando el proceso debió haber pasado en 90 días.

“Lo que está dando es un mensaje a la sociedad de impunidad y por lo tanto es justificable cholear a las personas como les dé la gana”, criticó Manrique en declaraciones a la prensa local.

El caso ocurrió hace un año cuando Elena Viza Choquecondo trabajaba en la obra La Variante de Uchumayo. Alatrista Andía manejaba un auto Chevrolet blanco, modelo Sail, de placa V6E-578 y se dirigía al distrito de Tiabaya.

“Chola de m…, yo te voy a denunciar, no sabes con quién te has metido. Tú no eres nadie… fuera de acá, porquería. Babosa. Qué has hecho, salvaje”, son algunas de las palabras repetía en la grabación. Agentes de la Comisaría de Sachaca, en Arequipa, intervinieron en el lugar. En aquel momento, la Fiscalía tomó el video como parte de la investigación y recabó el certificado médico legal realizado a la víctima, que confirmó múltiples lesiones.