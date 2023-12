“Mafer, me jodiste toda mi vida vida... tengo mal a mi mamita con la presión super alta”. Dennys Jorge Velásquez Pérez, de 32 años, escribe este mensaje a modo de ruego para que María Fernanda Cervantes Serrano borre los videos donde aparece agrediéndola. Apela a su familia, al mal momento que están pasando, a que no recuerda nada de su “grave error”. En un intento por eliminar evidencia, nada dice del estado de la joven de 19 años, de los golpes, insultos, amenazas y daños que causó la madrugada del 3 de diciembre cuando atacó a quien fuera su pareja.

El caso de violencia ocurrido en el distrito de Nuevo Chimbote, en Áncash, fue denunciado por la misma víctima a través de una publicación en Instagram que incluye videos y capturas de mensajes de Velásquez, dueño de la discoteca Avenida Club y ex gerente de Infraestructura y Transportes de la Municipalidad de Casa Grande.

Según narró la joven, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 5:30 de la madrugada en el departamento que alquila Velásquez. La dueña del inmueble y su hija, Luciana Jave, fueron quienes la rescataron: “Al escuchar mis gritos desesperados fueron por mi auxilio, lograron entrar, sacarme y por ello también recibieron golpes y fueron afectadas”, dijo.

Dennys Velásquez Pérez es acusado de agresión contra su expareja.

La denuncia fue respaldada por Luciana, quien confirmó que ella y madre fueron agredidas con golpes y arañazos por intervenir en la agresión. “Estuvo golpeando la puerta al punto de romperla y proceder a pegarle a la chica en la cabeza, brazos y más partes del cuerpo, insultándole con palabras horribles y lastimosamente no es la primera vez que él tiene comportamientos así con chicas”, contó.

Agresor libre

El caso fue denunciado ante la comisaría Buenos Aires, donde Velásquez Pérez fue dejado en libertad por orden de la fiscal coordinadora de turno Rita Echevarría. Según informa el Diario de Chimbote, la fiscal señaló que la denunciante optó por no declarar y no habría entregado los videos que respaldan su acusación. Quien sí habló fue el abogado de la joven, defendiendo sus derechos durante la comparecencia.

Sin embargo, a través de sus redes sociales, María Fernanda Cervantes Serrano denunció que no le dejaron presentar sus pruebas. “Estoy sin palabras, no puedo creer a qué punto puede llegar la corrupción. Yo quise declarar, pero no me dejaron porque supuestamente ya tenían las pruebas y no me tomaban en serio”, escribió en su cuenta de Instagram.

Este Diario se comunicó con la fiscal Echevarría para conocer las razones de la liberación de Velásquez Pérez, pero al cierre de esta nota no respondió.

Solo de enero a octubre de este año, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables reporta 53.758 casos de violencia física y 60.510 de violencia psicológica en todo el país, la mayoría contra mujeres (85% y 82%, respectivamente). En el mismo periodo se han registrado 142 crímenes con características de feminicidio y 211 tentativas.

Debes saber Medios de ayuda Si eres víctima o testigo de violencia de género, puedes denunciar o buscar orientación en: Línea 100: La llamada es gratuita al número 100, desde un teléfono fijo o celular desde cualquier parte del país. La Línea 100 funciona las 24 horas, todos los días de la semana. También está el CHAT 100 en este enlace. Acude a los CEM: En este enlace puedes acceder a las direcciones, horarios y teléfonos de los Centros de Emergencia Mujer que existen en el Perú. Línea 1818: El Ministerio del Interior tiene a disposición de la población la Central Única de Denuncias 1818, la cual sirve para reportar un tratamiento inadecuado en alguna dependencia policial del país.