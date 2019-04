Las Bambas: Ejecutivo y comunidades retoman diálogo

Luego de dos días de haber sido liberado Gregorio Rojas, presidente de la comunidad de Fuerabamba (Apurímac), el gobierno entabló un primer acercamiento con el dirigente tras la última reunión que ambos y la empresa minera MMG Las Bambas sostuvieron el 21 de marzo en Lima.



En estas mesas de diálogo, la Conferencia Episcopal Peruana y la Defensoría del Pueblo son mediadores y facilitadores, respectivamente.

En la reunión, el primer ministro Salvador del Solar planteó a la comunidad de Fuerabamba que deponga el bloqueo del acceso a la mina Las Bambas para que el gobierno, simultáneamente, levante el estado de emergencia en el distrito de Challhuahuacho y en el tramo del corredor minero que cruza el fundo Yavi Yavi (Cusco). Rojas viajará hoy a Apurímac para reunirse con la comunidad de Fuerabamba.

“Si estamos de acuerdo en eso, hemos acordado que bajo la facilitación de la Iglesia y el acompañamiento de la defensoría iniciar un diálogo en un plazo que podremos determinar”, dijo Del Solar al término de la cita.

El sábado 6 de abril, se hará una nueva reunión en Lima entre representantes del gobierno y la comunidad, indicó monseñor Miguel Cabrejos, presidente del episcopado peruano. Pidió que la empresa minera china MMG Limited envíe un representante.

Se ha iniciado un “proceso de creación de las condiciones del diálogo”, dijo el titular de la Defensoría del Pueblo, Walter Gutiérrez. El congresista por Apurímac Richard Arce (Nuevo Perú), quien participó de la reunión, señaló que se ha planteado la búsqueda de espacios de diálogo, pero antes debe consultarse a la comunidad.

En el encuentro no dejó de mencionarse la situación de los asesores legales de la comunidad, Frank y Jorge Chávez Sotelo, para quienes la fiscalía pide 36 meses de prisión preventiva por el presunto delito de extorsión a la minera. “El presidente de la comunidad insiste en pedir la liberación de sus asesores. La decisión del Poder Judicial no depende del Ejecutivo”, dijo Del Solar.

Este conflicto se origina porque la comunidad de Fuerabamba considera que su fundo fue vulnerado cuando el Ministerio de Transportes y Comunicaciones reclasificó como vía nacional el espacio de la carretera que atraviesa su propiedad. Solicitan un pago a la minera y al Ejecutivo.

Mantienen bloqueo

Sin embargo, en el ingreso a la mina Las Bambas, en el distrito de Challhuahuacho (Cotabambas, Apurímac), los comuneros de Fuerabamba se mantienen en este punto por décimo primer día consecutivo. Ellos, a través de su vicepresidente, Edison Vargas, sostienen que no hay diálogo. Según dijo el dirigente a El Comercio, aún no han podido comunicarse con Gregorio Rojas, quien regresará hoy a su comunidad, en Apurímac.



“El diálogo no es en Lima. El diálogo va a ser acá en el distrito de Challhuahuacho”, respondió Vargas a este Diario. Agregó que ellos mantendrán su plataforma de lucha hasta que den libertad a los asesores legales. “Primero queremos la libertad de nuestros asesores legales. No vamos a permitir que solo haya diálogo con el presidente de la comunidad, no. Esto va a ser de todos. Los dirigentes que están perseguidos, como yo, que estoy con orden de captura, igual tiene que haber liberación”, dijo.