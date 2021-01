A través de un comunicado, la Federación de Organizaciones y Activistas Animalistas y Ambientalistas (Fenoaaa), se pronunció y se mostró en contra del sacrificio de dos perros pitbull que atacaron y mataron a un niño de 6 años en Arequipa.

“Las características del comportamiento de un perro pitbull no son las mismas para todos los cruces de bull y la peligrosidad de estos perros no se dictamina por su raza sino por su dueño. (...) La eliminación de canes no resolverá los episodios de agresiones de perros a personas, solo ocasionará una pausa hasta un nuevo incidente”, exclamaron en sus redes sociales.

Por su parte, el jefe del área de Zoonosis de la Gerencia Regional de Salud, Carlos González, informó que después de los trágicos hechos, los animales fueron trasladados al Centro Canino Municipal de Arequipa, en donde después de pasar una cuarentena, serán sacrificados mediante una eutansia.

Según el artículo 15 de la Ley 27596 que regula el Régimen Jurídico de Canes, indica que “serán sacrificados los canes que: Hayan causado daños físicos graves o la muerte de personas o animales”.

ANTECEDENTES

La tarde del pasado 21 de enero, en un inmueble ubicado en la asociación Villa Los Próceres en la parte alta del distrito de Cerro Colorado (Arequipa); la madre de la menor víctima salió a comprar con su otra hija dejando solo al niño. Cuando retorno a su hogar, se encontró con su hijo de seis años siendo atacado por sus dos perros pitbulls, uno macho y otra hembra.

El menor no soportó las heridas que le dejaron estos canes y murió en su vivienda. Según los vecinos de la zona, estos dos perros que usualmente se encuentran en el techo de la casa, son agresivos y cada vez que alguien pasa por allí empiezan a ladrar.

Al lugar de los hechos, llegó el personal de la Policía de Homicidios y Criminalística, los representantes del Ministerio Público y la Policía Canina, estos últimos tuvieron que dopar a los perros y encerrarlos en unas jaulas especiales para evitar que los ataque.

El cadáver del menor fue levantado y trasladado a la morgue central, donde se le realizó la necropsia correspondiente.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Junín: intervienen a más de 20 personas consumiendo licor al interior de una vivienda en pleno toque de queda (Video: Municipalidad Huancayo)

TE PUEDE INTERESAR