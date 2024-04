Indignación. Falleció Yessica Medina, la madre del bebé que nació sin vida y que fue reportado como desaparecido de la morgue del Hospital Regional de Huacho.

De acuerdo a los médicos, la mujer de 33 años murió por una infección generalizada después de la cesárea que le practicaron . La paciente llevaba varios días internada y sus parientes tenían las esperanzas de que iba a mejorar; sin embargo, la madrugada del jueves se confirmó su deceso.

Familiares llegaron hasta el nosocomio en horas de la mañana para retirar el cuerpo de la fémina de nacionalidad venezolana. Posteriormente, trasladaron los restos a Barranca, donde vivía la familia antes de la seguidilla de trágicos sucesos.

“He venido a ver los trámites para retirar el cuerpo. Todo sucedido en la madrugada. Sobre el bebé ya he desistido de eso, no quiero problemas, solo quiero llevarme a mi esposa a mi casa . Ella sufría de anemia y parece que se le ha complicado. No pensé que se iba a morir”, declaró Ebert Ruiz, pareja de la mujer, ante Exitosa Noticias.

En tanto, el Hospital Regional de Huacho emitió un comunicado donde informa que está investigando la desaparición del bebé que murió en el vientre de su madre.

“Se informa que se están realizando las investigaciones exhaustivas respecto a tan lamentable ocurrencia, porque se adoptaran las medidas correctivas y disciplinarias correspondientes”, se lee en su publicación.