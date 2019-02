Arequipa: conductora golpea e insulta a trabajadora que no permitió paso de su auto

Elena Viza Choquecondo, una humilde madre que trabaja como vigía en la obra La Variante de Uchumayo, en la ciudad de Arequipa, fue agredida e insultada por Zuleika del Rosario Alatrista Andía, una ingeniera que pretendía ingresar por vía restringida.

En un video que circula por las redes sociales, se observa a Zuleika del Rosario Alatrista cuando golpea en la cabeza a Viza Choquecondo con un madero y como la agrede con palabras racistas.

“Chola de m…, yo te voy a denunciar, no sabes con quién te has metido. Tú no eres nadie… fuera de acá, porquería. Babosa. Qué has hecho, salvaje”, son algunas de las palabras que la ingeniera Alatrista le profiere a la trabajadora.



La conductora, alterada, le reclamaba por un supuesto golpe que habría recibido en la cabeza con la paleta que la trabajadora usa para dirigir a los vehículos. La trabajadora, cojeando, increpa a Alatrista que la llanta de su carro le pasó por el pie. El altercado fue grabado por otro conductor.



De acuerdo con el registro de la Sunat, Zuleika del Rosario Alatrista registra como profesión ingeniero y se dedica al suministro de comidas por encargo. Ella manejaba el auto Chevrolet blanco, modelo Sail de placa V6E-578, que está a nombre de Meliza Rubio Zevallos. Se dirigía al distrito de Tiabaya.



En el video, se aprecia cuando la trabajadora le dice a Alatrista que ha podido romperle el pie y que es madre de tres hijos. La ingeniera, alterada, le contesta que también es madre y trabaja todos los días “porque no tiene marido que la mantenga”.

Luego de unos minutos, llegaron agentes de la Comisaría de Sachaca, en Arequipa, y ambas fueron intervenidas. La ingeniera culpó de todo el incidente a la trabajadora. Ella dice que desconocía que por el lugar no había paso para vehículos. Las dos fueron trasladas a la dependencia policial, de donde la trabajadora fue llevada al hospital Honorio Delgado.