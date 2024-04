Un equipo de la Contraloría General halló cucarachas en la cocina del Hospital Honorio Delgado de Arequipa. En la inspección que realizaron entre 19 al 26 de marzo, los fiscalizadores encontraron gran cantidad de estos insectos en interruptores muy cerca de las marmitas donde se elaboran los alimentos para los pacientes con indicaciones médicas.

Además de las cucarachas germánicas, también encontraron los pisos deteriorados con agua estacionada y mal olor, falta de higiene en equipos y mesas de trabajo, las conservadoras de carne sin mantenimiento y deficiencias en la campana extractora de la cocina. Para el órgano de control, esta situación pone en riesgo la salud de cientos pacientes internados en el hospital más importante del sur del país.

Según el informe de visita de control N° 5219-2024-CG/GRAR-SVC publicado por la entidad el pasado miércoles, había presencia de cucarachas en toda la zona de preparación de alimentos y en el ambiente de fórmulas lácteas, los insectos anidaban dentro de las canaletas de los interruptores, lavatorios, mesas de trabajo, debajo de muebles y paredes.

El documento señala que la jefa del Departamento de Nutrición y Dietética del hospital solicitó a la Oficina de Epidemiologia y Salud Ambiental la fumigación de las áreas de la cocina y zonas perimétricas. El pedido está registrado en dos oficios del 4 de marzo de 2024, pero a la fecha no se han atendido dichos requerimientos.

La Contraloría también descubrió que el personal que labora en el departamento no cuenta con evaluaciones médicas, exámenes auxiliares y carnet de vacunación. El informe de control fue comunicado al director del establecimiento para que adopte acciones correctivas.

Reacciones

El director del hospital Honorio Delgado, Alexis Urday, rechazó el informe del órgano fiscalizador. Dijo que cada tres meses se hace el plan de desinfección terminal y diariamente la limpieza del ambiente. Aseguró que el hospital tiene un protocolo seguridad alimentaria y lo aplican de forma continua todo el año.

“El equipo de salud ambiental constantemente viene monitorizando la presencia o no de vectores. Ya hemos dicho que no existen vectores. Tenemos un plan de desinsectación en el hospital que está en marcha con los insumos adecuados para asegurar alimentos de calidad para la población que llega al hospital. No hay riesgo ni brotes de infecciones”, sentenció Urday.

Para respaldar su afirmación el médico señaló que como prueba hasta la fecha no tiene ningún reporte en ninguna área sobre el incremento de enfermedades diarreicas en pacientes o trabajadores. Sobre las otras observaciones de infraestructura y aparatos, afirmó que el viernes estará corrigiendo todas las deficiencias.

“Anteayer nos hemos reunido con el alcalde para ver la carnetización para los manipuladores de alimentos. El equipo de salud ambiental del municipio está viniendo al hospital para coordinar los carnets para los manipuladores de alimentos y los encargados de los residuos. Son 72 manipuladores de alimentos. El alcalde nos ha indicado que son S/ 30 por el carnet anual. Nosotros nos comprometemos con el presupuesto”, declaró a los medios el director del hospital.

Fiscalización tardía

La tarde de este miércoles, el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, realizó una inspección en el área de cocina y nutrición. La autoridad solamente reconoció que existen algunas falencias en la infraestructura como el mantenimiento de los pisos, la humedad que se registra en el techo y la pintura.

“Lamentamos que en forma muy apresurada se presente un informe que no se justifica y no responde a la realidad, puesto que este tipo de insectos se han encontrado dentro de los tubos de servicios eléctrico, por lo tanto, nosotros lo desmentimos como se pone alegremente en un informe”, manifestó el gobernador.

Sin embargo, en la visita del 21 de marzo estuvo presente la directora de la Dirección de Salud Ambiental de la GERESA, Emiliana Aro Retamozo, quien constató la existencia de vectores en la cocina del hospital, contradiciendo la postura del gobernador y del director del hospital.

“Se ha encontrado la presencia de cucaracha germánica en la cocina del hospital, porque no cuentan con un programa anual de control de plagas. Tengo entendido que el hospital tiene un área e saneamiento ambiental que es la encargada de hacer la vigilancia y programar el control contra estas plagas”, afirmó la funcionaria.