Precisamente en materia de seguridad, Adrianzén detalló una serie de acciones y medidas (algunas de ellas ya implementadas) que el Gobierno aplicará a fin de obtener resultados inmediatos. Agregó que no tolerará que ningún delincuente infunda miedo en las calles, ataque a la población o que amenace a policías.

Mencionó que repotenciará, con un enfoque multisectorial, los cuatro ejes del ‘Plan Perú Seguro’, para buscar responder al escenario complejo de la criminalidad, mediante la prevención integral del delito, el control territorial estratégico, la lucha contra el crimen organizado nacional y transnacional, y el fortalecimiento y la modernización policial.

Asimismo, sostuvo que la infraestructura de 36 comisarías serán mejoradas en este 2024. Estas corresponden a Lima (14), Junín (4), La Libertad (3), Ucayali (3), Callao (3), Piura (3), Áncash (2), Apurímac (1), Ayacucho (1), Tacna (1) y Cusco (1).

El primer ministro también anunció la dotación de vehículos (camionetas, autos, camión furgón y minibuses) para las comisarías, unidades especializadas, servicio de inteligencia y puestos de vigilancia en fronteras. Agregó, además, que hasta fines de 2024, más de 11 mil policías se incorporarán a las labores de lucha contra la delincuencia y la criminalidad.

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, expuso ante el pleno del Congreso la política general del Gobierno. (Foto: PCM) / JUANPA AZABACHE

Por otro lado, Adrianzén destacó la creación de la División de Investigación de Delitos Transnacionales como parte de las políticas del Gobierno para combatir el crimen organizado en todas sus modalidades. Precisó que el objetivo es eliminar a la organización criminal transnacional ‘Tren de Aragua’ y sus facciones. Dijo que para diciembre de este año se espera ejecutar 160 operaciones especiales que permitan desarticular como mínimo a 80 bandas delictivas.

Por último, informó que a través de la Sucamec se reforzará el control de las armas de fuego de uso civil, a fin de reducir la posibilidad de que puedan ser usadas por delincuentes comunes.

A propósito de lo anunciado por Adrianzén, el exviceministro de Seguridad Pública, Nicolás Zevallos, comentó a El Comercio que en el discurso faltó mencionar a los actores claves que conjunto con el Gobierno central deben tener un papel importante en la lucha contra la inseguridad. Esos son, principalmente, los municipios locales y gobiernos regionales.

Zevallos recordó que el año pasado se aprobó un Decreto Legislativo que permitió a los gores invertir en seguridad ciudadana; se les ha dado a los municipios casi 50 millones de soles para que inviertan en seguridad ciudadana; y hace menos de un mes, gremios y sindicatos han salido a plantear una agenda de seguridad ciudadana.

“Creo que el discurso faltó un tema político importante, que es la alianza que debe haber con actores como municipalidades y gobiernos regionales. Hay una ruta más política con actores clave, empresarios, trabajadores, gobiernos locales y regionales que es clave en la puesta en marcha de la seguridad ciudadana y eso no está presente en el discurso”, sostuvo.

Respecto a los anuncios dados por el primer ministro, Zevallos opinó que se trata de varias medidas interesantes, sin duda, y dijo que unas cuantas ya se vienen desarrollando y están funcionando. Sin embargo, reiteró que el soporte político en torno a los actores clave es lo que podría ser la punta principal que oriente la lucha contra la inseguridad. “Sobre todo la coordinación con los alcaldes y gobernadores regionales”, resaltó.

Cambios en el Mininter

En tanto, en medio de una crisis política por el caso ‘Rolex’, la presidenta Dina Boluarte, tomó juramento a seis nuevos ministros de Estado el último lunes. Uno de ellos es Walter Ortiz Acosta, quien ahora es el titular del Ministerio del Interior (Mininter), en reemplazo del renunciante Víctor Torres.

Pese a los reiterados cuestionamientos y múltiples pedidos de salida desde diferentes sectores, Torres indicó que a él nadie lo ha botado, ni censurado y que pidió su cese a la jefa de Estado por motivos familiares. El general PNP en retiro había asumido el cargo hace cuatro meses.

“Yo he coordinado con la señora [Boluarte] y me voy. Yo he pedido y la señora ha accedido, ella es una persona muy cortés. Ella está haciendo las cosas bien, si la señora sale, que no va a pasar, el Perú se hunde […] El país está estable”, manifestó a la prensa en los exteriores de Palacio de Gobierno.

Walter Ortiz Acosta juró como nuevo ministro del Interior, en reemplazo de Víctor Torres. Ortiz tiene 38 años de servicio.

Lo cierto es que la cartera del Interior -al igual que la de Educación- es la que más cambios de ministros ha tenido a lo largo del actual Gobierno (en un año y medio). Cinco en total . Esto podría reflejar una inestabilidad en uno de los sectores claves dentro del Gabinete ministerial y que no se ha mantenido exento de críticas en el último periodo debido, entre otros factores, a la alta percepción de inseguridad en las calles por parte de la ciudadanía.

A continuación analizaremos los cinco ministros del Interior del periodo Boluarte y sus principales hitos.

César Cervantes Cárdenas

10 de diciembre de 2022 - 21 de diciembre de 2022

César Cervantes fue el ministro del Interior que menos tiempo duró en el gobierno de Boluarte. Apenas unos 11 días. Durante su periodo murieron 22 personas en las protestas sociales. Todas ellas por impacto de bala. Asimismo, 4 fueron menores de edad. Estas muertes se produjeron en Apurímac, Apurímac, Libertad, Ayacucho y Junín.

A tres días de asumir el cargo, varios congresistas presentaron una moción de interpelación en su contra, con la iniciativa de que responda un pliego de preguntas por la muerte de los ciudadanos durante las manifestaciones contra el gobierno de Boluarte.

César Cervantes a penas duró unos 11 días en el cargo de ministro del Interior. (Foto: Presidencia)

Cervantes se mantuvo como titular del Mininter hasta el 21 diciembre, fecha en la que la presidenta hizo una recomposición de su gabinete.

“Poco se puede decir de su gestión, pues prácticamente tuvo muy poco tiempo para hacer una. De lo único que se le recuerda es por las muertes asociadas a las protestas de diciembre. Aunque en realidad la mayor responsabilidad la tuvo el ministro de Defensa de esa época. Su ingreso fue muy cuestionado”, comentó el exviceministro del Interior Ricardo Valdés.

Víctor Rojas Herrera

21 de diciembre de 2022 - 13 de enero de 2023

Rojas Herrera, general retirado de la PNP, culminó su gestión a la cabeza del Mininter cuatro días después de que 18 personas fuesen asesinadas por las Fuerzas Armadas y la PNP en Juliaca (Puno).

Debido a estos hechos, Rojas fue denunciado por la Fiscalía de la Nación por los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves junto a su predecesor César Cervantes, la jefa de Estado Dina Boluarte y los expresidentes del Consejo de Ministros Alberto Otárola y Pedro Angulo.

Rojas fue denunciado por la Fiscalía de la Nación, junto a otros funcionarios, por las muertes en Juliaca durante las protestas sociales.Foto: TV Perú Noticias)

Paralelamente, la bancada de Perú Libre presentó una moción para interpelar a Rojas Herrera por las muertes registradas en las protestas. En la moción también se pedía que el titular del Interior explique los dos contratos firmados para abastecerse de 31 mil 615 cartuchos y granadas lacrimógenas, a fin de controlar las protestas.

A los pocos días, presentó su dimisión irrevocable a través de una carta enviada a la presidenta Dina Boluarte.

“A Víctor Rojas, tras tener el antecedente de César Cervantes, sí se le responsabiliza por las muertes de Juliaca que en ese caso sí estuvieron en manos de la policía. No aprendió de la experiencia de Ayacucho. No estuvo en capacidad de plantear una estrategia distinta, ni de inteligencia ni de anticipación de conflicto. No dejó en claro un operativo que hubiese reducido en todo caso las muertes que se terminaron por producir con un intento de toma del aeropuerto de por medio. Su gestión fue muy deficiente razón por la cual también tuvo que salir”, señaló Valdés.

Vicente Romero Fernández

13 de enero de 2023 - 17 de noviembre de 2023

Vicente Romero volvió al cargo que había ejercido durante el gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (del 27 de diciembre de 2017 al 2 de abril de 2018). De los 5 ministros mencionados, fue el que duró más tiempo en el puesto, aunque sin llegar al año.

Fue durante su gestión que se incrementaron los índices de delincuencia en el país, razón por la cual la ciudadanía comenzó a pedir acciones más concretas y drásticas. El Congreso, en su mayoría, consideró que Romero mostró incapacidad y falta de liderazgo en su lucha contra la criminalidad e inseguridad.

Fue en este periodo que se declaró en emergencia a distritos como San Juan de Lurigancho, entro otros. Asimismo, tras algunas semanas de transcurrida esta medida, Romero señaló que esta sí dio buenos resultados, asegurando que hubo una disminución del índice delictivo.

Por otro lado, durante los primeros meses de su gestión, a Romero le tocó enfrentar también las protestas sociales.

El 17 de noviembre del 2023, Romero renunció al cargo de ministro del Interior tras un periodo de 10 meses , expresando su agradecimiento a la presidenta Boluarte. Esta medida fue tomada luego de que días atrás, el Congreso de la República aprobara su censura.

“Yo diría que Romero ha sido el ministro más solvente de esta lista hasta el momento. Ya había sido ministro, director general de la PNP, por lo tanto tenía mayor recorrido”, mencionó Valdés.

Precisó que si hay algo positivo que rescatar de esta gestión es que se le puede asignar a Romero la proliferación normativa que prometió la presidenta en su discurso de 28 de julio del 2023, cuando aseguró que iba a enfrentar la inseguridad ciudadana con un marco normativo muy prolijo. “Se incluía una serie de decretos legislativos relacionados a incrementar penas, facilitar la expulsión de migrantes que hubiesen cometido algún delito o ingresado de forma irregular al país”, detalló,

Vicente Romero fue ministro del Interior durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, al igual que en el de Dina Boluarte.

Por otro lado, Valdés señaló que lo negativo de su gestión fue que durante esta se produce el incremento de la victimización. Cuando él asume se encontraba en un 23,2% a nivel nacional y cuando se retira había subido a 27,8%. Mientras tanto, a nivel de grandes ciudades, se elevó de 25,5% a 31%. “Es decir, el incremento de la inseguridad se produce durante la gestión de Vicente Romero”, sostuvo.

Respecto al estado de emergencia, Valdés recordó que en un primer momento Romero había manifestado su negativa de declarar esta medida en las ciudades de Lima, pues consideraba que no era necesaria. Sin embargo, luego de explosiones y atentados ocurridos en ciertos distritos, la decisión la toma la presidenta.

“Boluarte estaba en Estados Unidos y desde ahí toma la decisión. Romero había afirmado días antes que no era necesario, pero después anuncia la declaración del estado de emergencia en San Juan de Lurigancho y otros distritos, medidas que al final no terminaron por dar ningún resultado”, dijo.

Víctor Torres Falcón

21 de noviembre de 2023 - 1 de abril de 2024

Con apenas cuatro meses en el cargo, Víctor Torres fue la segunda persona que más duró en el cargo de ministro del Interior, superado por César Cervantes y Víctor Rojas. A su vez, fue uno de los más criticados por su pobre accionar a favor de la lucha contra la delincuencia. Varios expertos le han atribuido un mal desempeño al mando de dicha cartera.

A propósito de este tema, Torres no tuvo mejor forma de defenderse que felicitándose a sí mismo por los “resultados” obtenidos durante el periodo que estuvo en el cargo. Las palabras del extitular del Mininter tuvieron lugar el último domingo en Panamericana, donde aseguró que combatir la inseguridad ciudadana puede tardar hasta tres décadas.

“Este es un tema de 20 o 30 años. En cuatro meses, esto no se va a resolver. Para trabajarlo bien, uno necesita de un año o dos para amenguar bastante. En cuatro meses, muy poco se puede hacer. Sin embargo, yo, que no debo ser el indicado, me felicito por haber llevado nuevamente a la Policía Nacional el tema de la investigación, que en 19 años estuvo fuera”, declaró.

Durante su gestión, en el mes de marzo del 2023, la Fiscalía de la Nación inició investigación preliminar en su contra por la comisión del supuesto delito de abuso de autoridad en la aparentemente irregular salida del comandante general de la PNP Jorge Angulo.

Víctor Torres fue la segunda persona que menos duró en el cargo de ministro del Interior, solo superado por César Cervantes. (Foto: Ministerio del Interior) / Alexis Huaccho

El inicio de estas diligencias se habría dado en el marco de las remociones entre los altos mandos de la Policía Nacional realizadas por Torres Falcón tras la agresión a la presidenta Dina Boluarte en Ayacucho.

Con respecto a Víctor Torres, Valdés indicó que no tiene nada positivo que decir sobre su gestión. La calificó de “nefasta”. “Realmente no hay nada positivo que se le pueda reconocer. Nada positivo a nivel sustantivo. En su periodo se cosecharon algunas cosas, pero que venían de la gestión de Romero”, expresó.

El experto recordó que se enfrentó al entonces comandante general de la PNP Jorge Angulo y lo sacó “de una manera ilegal”.

Walter Ortiz Acosta

1 de abril de 2024 - actualidad

El pasado lunes 1 de abril, el general en retiro de la PNP Walter Ortiz Acosta juró como nuevo ministro del Interior, en reemplazo de Víctor Torres. Ortiz tiene 38 años de servicio; es Magister en Gestión Pública, licenciado en Administración y Ciencias Policiales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y licenciado en Educación.

Ha participado en cursos de inteligencia, cooperación policial internacional contra el crimen organizado, entre otros, dentro y fuera del país. Además, ha sido jefe de la Macro Región Policial Arequipa - Moquegua - Tacna, Agregado Policial en el Reino de España, director de Aviación Policial, director de Prevención de Robo de Vehículos, entre otros cargos.

En enero pasado, el nuevo titular del Interior fue nombrado por su ahora predecesor (Víctor Torres) como jefe de la Dirección General contra el Crimen Organizado.

Ortiz ha recibido condecoraciones de Caballero, Oficial y Comendador por la Policía Nacional del Perú y otras condecoraciones por los Carabineros de Chile, la Policía de Colombia y el Reino de España.

“Hay que esperar y darle un tiempo el actual ministro para ver qué plantea. Yo espero que plantee algún tipo de estrategia y la haga pública porque eso es lo que lamentablemente los cuatro ministros que lo han antecedido no han hecho. Aunque sea los rasgos generales”, consideró Valdés.

Otra cosa que se requiere, añadió, es que realmente plantee que es lo que piensa hacer en los diferentes niveles para garantizar que la criminalidad en las calles se reduzca y eso se hace con control territorial, patrullaje, más inteligencia, georreferenciación de los delitos. “Lo segundo es un plan para incrementar la investigación criminal. La investigación nos permite esclarecer las modalidades y cómo funciona el crimen en las calles”, resaltó.