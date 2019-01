Arequipa: nuevos inspectores laboran en la Gerencia de Transportes desde este martes

Desde este martes, hay un nuevo personal encargado de las fiscalizaciones a los vehículos que brindan el servicio de transporte de pasajeros en la región Arequipa. Así lo informó el nuevo gerente regional de Transportes de Arequipa, Grover Delgado Flores, quien en una entrevista a El Comercio dijo que los inspectores que son investigados por el Ministerio Público fueron trasladados a otras áreas.

Como se recuerda, el 28 de diciembre del año pasado, se capturó a una organización criminal que operaba al interior de la Gerencia Regional de Transportes de Arequipa. La fiscalía acusa a altos funcionarios e inspectores de extorsionar y cobrar cupos a dueños de minivanes que brindaban servicio interprovincial. Desde el 1 de enero, fecha en que ingresó una nueva gestión, se anunció una reorganización total de la institución.

► Yamila Osorio: “No tengo ningún vínculo con casos [de presunta corrupción]”



► Fiscalía acusa a ex asesor de Yamila Osorio de haber codirigido mafia de Transportes



-¿En qué situación encontró la Gerencia de Transportes?-



La encontramos con el apagón informático. No teníamos acceso a las claves para los exámenes de manejo, ni para los exámenes de regla. Habían 6.000 trámites de licencia paralizados. Desde el lunes (7 de enero) se han reanudado las evaluaciones.



-Sobre la delicada la situación de la gerencia, ¿ha tomado algunas medidas?-



Hemos coordinado con el alcalde de Paucarpata y la policía para realizar operativos y retirar a los tramitadores de la calle Los Pinos (sede de la gerencia). Se coordinó con grúas para que se lleven los vehículos de las escuelas de manejo que usaban como playa de estacionamiento el frontis de la gerencia. Estamos haciendo una reorganización, desplazando al personal a diferentes áreas.



¿Una reorganización sin que se declare aún la emergencia?



Está dentro de mis funciones. Cuando se declare en emergencia se fortalecerá la reorganización. Toda declaratoria tiene un proceso y yo no voy a esperar la declaratoria para tomar las acciones correspondientes.



-¿Cuánto personal encontró en la gerencia?-



Hemos encontrado 192 personas. Vamos a requerir más personal para las evaluaciones. Unas 25 personas más para las áreas críticas (trámites, evaluaciones y cajeros). Vamos a pedir al Ministerio de Transportes una ampliación presupuestal.



-¿Cuánto de presupuesto maneja la Gerencia de Transportes?-



Tenemos un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/ 9’140.198, pero hemos encontrado que el sindicato tiene una sentencia del Poder Judicial donde se les debe otorgar el 80% de todos los ingresos que tenga la gerencia. Nosotros estamos realizando una campaña para llamar a la gente para que saque sus licencias, porque ya no habrá actos de corrupción. Por cada S/100 que ingrese, S/80 serán para el sindicato y S/20 para realizar trabajos. Por ello, solicitaremos un presupuesto para realizar proyectos.



-¿Ya elaboró el expediente para el pedido de la declaratoria de emergencia?-



Sí. Hoy lo vamos a exponer en la reunión que tenemos todos los gerentes. La siguiente semana debe estar en el Consejo Regional.



-¿Qué acciones harán cuando se declare en emergencia?-



Una vez que se declare la emergencia vamos a realizar una convocatoria para contratar una sociedad auditora privada para que realice una auditoría financiera, contable, informática y de cumplimiento de personal. Esto durante 90 días.



-¿Qué va pasar con las resoluciones para minivanes que fueron emitidas en la gestión anterior previo pago?-



He solicitado a la subgerencia para que me envíen todas las resoluciones. Las que están dentro del marco normativo y cumplen lo establecido para realizar servicio de trasporte de pasajeros continuarán. Las que no cumplan serán canceladas.



-Una cosa es cancelar una resolución y otra ejecutar el cumplimiento para retirar a las minivanes de circulación …-



Claro, una vez que se cancele la resolución vamos a realizar los operativos con los nuevos fiscalizadores y como ya no van a tener resolución -van a circular sin autorización- se incautarán los vehículos.



-¿Qué se ha hecho con los fiscalizadores, cuya labor ha sido cuestionada por el Ministerio Público?-



Hemos rotado a los fiscalizadores. Se les asignó a otros puestos. Desde hoy hay nuevos fiscalizadores. Son un promedio de 27 que realizan trabajo de campo.



-Se ha cuestionado también la labor del Órgano de Control Institucional (OCI) ¿han pedido su intervención?-



El 3 de enero hemos solicitado a la Contraloría para que haga una auditoría de cumplimiento en toda la gerencia y hasta el momento no tenemos respuesta.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe