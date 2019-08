Tía María: alcalde de Arequipa se reunió con dirigentes para pedir tregua por aniversario

El alcalde provincial de Arequipa, Omar Candia Aguilar, se reunió esta tarde con los dirigentes del comando de lucha de apoyo al Valle de Tambo para pedir una tregua por las fiestas de Arequipa. Desde ayer, sindicatos de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa y otras organizaciones sociales acatan un paro indefinido contra el proyecto minero Tía María.

La autoridad ha pedido que las protestas cesen los días 13,14 y 15, que son las fechas más festivas del 479 aniversario de la ciudad blanca. Al término de la reunión, desde la comuna provincial, indicaron que no han recibido una respuesta de los dirigentes y que se volverá a realizar otra reunión para mañana a las 16 horas.

En el nuevo encuentro, no solo estarán presentes los dirigentes, sino también autoridades civiles. Asistirán los representantes del Ministerio Público, de la Policía, de la Defensoría del Pueblo, de las Universidades, Colegios Profesionales, Cámara de Comercio y también han solicitado la presencia del arzobispo de Arequipa, Javier Del Río Alva. Mañana se definirá si los dirigentes levantan el paro por las fiestas de Arequipa.

-Pérdidas-



Antes de la reunión, el alcalde manifestó que el paro está afectando al sector turismo. “Hay una preocupación de los gremios de turismo, agosto es temporada alta y hay más de 70.000 paquetes turísticos vendidos. Pero el 30 % de ellos fueron cambiados de destino a Cusco, Puno y Bolivia. Van a llegar 19 delegaciones de diferentes países para el Festidanza. No dañemos la imagen de Arequipa”, manifestó.

También indicó que para darle fin de manera definitiva a este conflicto social que se desató en el Valle de Tambo, se reunió con el presidente de la República, Martín Vizcarra, y le ha pedido la suspensión de la licencia de construcción del proyecto minero Tía María. "El presidente me indicó que no puede haber explotación minera en un lugar donde la comunidad no lo acepte. Si no hay licencia social, el proyecto es inviable”, contó Candia.

El burgomaestre manifestó que el presidente se comprometió a que el Consejo de Minería aceleraría el trámite del recurso de revisión que interpuso el gobierno regional de Arequipa y que tendría una respuesta a fines de semana o a inicios de la siguiente. También dijo que está a la espera de que le confirmen qué fecha vendría el mandatario a la ciudad de Arequipa.

Si la respuesta del Consejo de Minería sale adverso al reclamo de los manifestantes, el alcalde hizo un llamado a la empresa Southern Perú para que por iniciativa propia pida la suspensión de la licencia de construcción y acabe con el conflicto social.

