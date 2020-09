Conforme a los criterios de Saber más

Son 332 años en los que ininterrumpidamente el anda del Señor de los Milagros ha recorrido las calles de Lima en procesión. Sin embargo, debido a la pandemia del coronavirus (COVID-19), el director espiritual de la Hermandad del Señor de Los Milagros, Humberto Giusti, junto con el arzobispo de Lima, monseñor Carlos Castillo, anunciaron que esta tradicional actividad religiosa no se realizará este 2020.

La procesión del Cristo Morado no ha sido la única festividad que ha sido suspendida desde que inició el estado de emergencia, la cuarentena y posteriormente la nueva normalidad. Siendo un país rico en costumbres y tradiciones, la mayoría de ellas religiosas, difícilmente haya un rincón del Perú que no se haya visto afectado con la no realización de estas actividades.

Algunas de ellas son:

Procesión de la Bandera

Tacna celebra cada 28 de agosto un aniversario de su reincorporación a la Patria, luego de haber estado casi 50 años bajo la administración de Chile, como consecuencia de la Guerra del Pacífico de 1879. En esta fecha el acto central de conmemoración y expresión de patriotismo es la Procesión de la Bandera, donde la población tacneña y especialmente las mujeres de esa región expresan los más profundos sentimientos patrióticos que fueron fundamentales para el retorno de Tacna al suelo peruano.

La Procesión de la Bandera, por su contenido histórico y de identidad, contribuye de manera significativa a la afirmación de la nacionalidad peruana. Fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación el 24 de agosto de 2009. (Foto: Dante Piaggio)

Debido a que la realización de esta actividad va en contra del cuidado que hay que tener para evitar el contagio del virus, este año solo se permitió una pequeña ceremonia frente al Monumento a la Mujer Tacneña, en la Plaza 28 de Agosto, donde solo asistieron autoridades y un grupo pequeño de ciudadanos.

Por el 91 aniversario de reincorporación de Tacna al Perú, se hizo un homenaje frente al Monumento a la Mujer Tacneña, en la Plaza 28 de Agosto. Posteriormente se realizó el izamiento de la bandera en el emblemático lugar. (Foto: Ernesto Suárez)

Mientras tanto, una docena de damas caminó sin la tradicional bandera nacional, asemejando el recorrido que se hace por la Procesión de la Bandera, siendo alentadas con frases alusivas al Perú, a la mujer tacneña y canciones tacneñas durante el desplazamiento.

Inti Raymi

La Ciudad Imperial celebra cada 24 de junio la tradicional fiesta del Inti Raymi. Esta actividad, que tradicionalmente acapara el interés de turistas nacionales y extranjeros, que llegan de forma masiva durante esta fecha al Cusco, se desarrolló este año sin público. Con igual emotividad y solemnidad de rituales de años anteriores, los actos se transmitieron de manera virtual, vía las redes sociales y otras plataformas.

La ceremonia del Inti Raymi se ha desarrollado de manera ininterrumpida, excepto en dos ocasiones a consecuencia de fenómenos naturales.

La primera actividad fue grabada con anterioridad y se desarrolló en el templo de Coricancha, la plaza Mayor de Cusco y el templo de Sacsayhuamán. La segunda gran actividad fue la difusión del video “Experiencia Inti Raymi 360°”, una emulación virtual de la escenificación inca, la cual contó con elementos tecnológicos para que las personas puedan ver de cerca cómo se celebra la Fiesta del Sol.

Señor Cautivo de Ayabaca

La peregrinación hacia el Señor Cautivo de Ayabaca es una costumbre religiosa realizada desde hace más de 200 años en la región Piura, que reúne cientos de turistas entre los meses de setiembre y octubre, y donde se respira un ambiente lleno de fervor y devoción. Durante el recorrido, los peregrinos deben llevar una gigantesca cruz, y para atenuar el trajín, la cofradía a cargo hace pequeñas paradas para bailar y adorar al compás de cánticos religiosos.

Durante el recorrido, los peregrinos deben llevar una gigantesca cruz. (Foto: Sebastián Castañeda)

Mediante comunicado, la Diócesis de Chulucanas dio a conocer la suspensión de la tradicional peregrinación y las procesiones a causa de la pandemia del coronavirus. Asimismo, se suspendieron también las procesiones de la Virgen del Pilar por las calles de Ayabaca. Para esto, las autoridades municipales con el apoyo de la Policía Nacional del Perú y las rondas campesinas se mantienen alertas y vigilantes.

Qoyllor Ritti

La peregrinación al santuario del Señor de Qoyllur Ritti es una de las celebraciones religiosas más grandes del mundo. Como de costumbre, para este año se esperaban peregrinos del sur del país, Lima, Bolivia y Chile, sin embargo, esta actividad, que involucra al distrito de Ocongate, en la provincia cusqueña de Quispicanchi, fue suspendida este año debido a la declaratoria de emergencia.

Esta peregrinación es una de las celebraciones religiosas más grandes del mundo. (Foto: Francisco Rodríguez)

Esta medida involucró el peregrinaje, programado del 5 al 12 de junio (el 9 de junio fue el día principal), la peregrinación del distrito de Huaro-Quispicanchi, en julio; y de Ocongante-Quispicanchi, en setiembre. Además, durante el año quedó prohibida la concurrencia e ingreso al Santuario, ubicado al pie del nevado Colquepunku (5.500 msnm), el cual está cerrado.

Vendimia de Ica

La tradicional Fiesta de la Vendimia, que rinde tributo a la cosecha de uvas y que todos los años atrae turistas nacionales y extranjeros, fue suspendida por las autoridades de la región Ica luego de conocerse el primer caso de coronavirus en el Perú. Esta decisión buscó salvaguardar la salud de la población y visitantes que acuden masivamente año tras año.

La Vendimia se lleva a cabo en las ciudades de Ica y Pisco durante las primeras semanas de marzo desde 1958.

La Fiesta de la Vendimia se lleva a cabo en las ciudades de Ica y Pisco durante las primeras semanas de marzo desde 1958, en honor a los vinos y piscos de alta calidad que produce la región.

¿Cuál es la trascendencia de estas festividades?

Para Javier Díaz-Albertini, sociólogo y docente de la Universidad de Lima, desde las fiestas patronales más pequeñas hasta los eventos más grandes como el del Señor de los Milagros o el Inti Raymi, tienen un efecto enorme en la población, ya sea espiritual, social o económico.

“La festividad es un momento para crear un espíritu de cuerpo, en que las sociedades que tiene grandes diferencias socioeconómicas, de raza, de clase, de etnia, se encuentran un momento y comparten una identidad común. Este es el caso, por ejemplo, de la Semana Santa, que es en algunas ciudades del país su festividad central, donde se reúne en determinados espacios casi la totalidad de la población”, explicó a El Comercio.

El especialista sostuvo que el impacto social debido a la suspensión de las festividades es grande, ya que las personas necesitan de ese calor humano para afianzar su identidad religiosa o sentido de pertenencia. “Si la gente no puede estar presente se le quita una parte importante y esencial de lo que significa la festividad. La unión entre personas genera una identidad propia de los asistentes y los más devotos”, señaló.

Además de la identidad religiosa, las celebraciones otorgan la posibilidad de salir del marco rutinario. “Las fiestas también es un momento de poder hacer cosas que no haces todo el año. Además, unifican, unen al rico con el pobre, hasta cierto punto, porque celebras en la calle y genera ese espíritu de hermandad, el cual acaba cuando concluye la festividad”, agregó Díaz-Albertini.

El verse impedido de participar de estas festividades podría tener efectos psicológicos, en algunas casos. “La gente espera la fiesta, está en su calendario, por lo que pueden desarrollar algún tipo de depresión por su suspensión”, señaló el sociólogo.

Por otro lado, la suspensión de las festividades han ocasionado importantes pérdidas económicas, ya que afecta principalmente el turismo. Un caso significativo puede ser el del Inti Raymi, fiesta que recibe normalmente gran cantidad de turistas extranjeros.

