Señor de Los Milagros: la tradicional procesión no se realizará este año por la pandemia del COVID-19 “Este año debería haber sido la 333 procesión del Señor de los Milagros, pero este año no vamos a poder cargar el anda”, señala monseñor Carlos Castillo. Mientras, director espiritual de la Hermandad del Señor de los Milagros indica que se realizará el Via Crucis virtual desde el sábado 17 hasta el 31 de octubre.