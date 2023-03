Seis años después del desastre monumental que significó el fenómeno de El Niño costero del 2017, las quebradas San Idelfonso, San Carlos y El León inundaron nuevamente la ciudad de Trujillo, en La Libertad. Otra vez, pese a las promesas de sucesivas autoridades para ejecutar acciones de prevención, el escenario fue el mismo: familias desesperadas, el agua y lodo irrumpiendo en calles y casas, apagón, miedo y muerte. La activación de las quebradas por las intensas lluvias registradas durante la noche del jueves provocó la muerte de una mujer de 50 años, Antonia Azañero Sánchez, cuyo cuerpo fue encontrado recién la mañana de ayer en el centro poblado El Milagro.

En Pacasmayo son más de 700 personas damnificadas por lluvias. / Óscar Paz

La emergencia también ha ocasionado que se restrinja el servicio de agua potable en Trujillo por al menos cinco días. El gerente del proyecto especial Chavimochic del Gobierno Regional de La Libertad, Carlos Pagador, informó que esto se debe a los daños que sufrió el canal madre que abastece la planta.

De acuerdo con el reporte preliminar de daños del Centro de Operaciones de Emergencia Regional La Libertad, hasta ayer se contaban más de 8.000 damnificados en Trujillo, 771 en la provincia de Pacasmayo, 408 en Ascope y 180 en Chepén. Además, se calculan más de 3.500 viviendas afectadas por las lluvias intensas.

La influencia del ciclón Yaku ha causado los mayores daños en las regiones de la costa norte del país. Con el fallecimiento de Azañero son nueve muertos a consecuencia de lluvias y huaicos solo esta semana. Las otras víctimas mortales se registraron en Piura y Lambayeque, regiones donde los daños materiales son enormes. En Huancabamba, Piura, alrededor de 70.000 habitantes se quedaron aislados tras un derrumbe en la carretera Canchaque-Huancabamba, que conecta con la capital de la región. Mientras que en Lambayeque, el desborde de los ríos Motupe y Lambayeque ha dejado sumergidas casas, calles y cultivos.

La mayoría de las casas en Íllimo, Lambayeque, es de adobe y el desborde del río La Leche ha debilitado sus estructuras. Las familias afectadas piden ayuda porque han perdido alimentos y enseres. Temen nuevas inundaciones. / julio reaño

El reporte del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) es que durante el período de lluvias, de setiembre a la fecha, son más 12.110 damnificados y 45.181 afectados en todo el país. Asimismo, hay 1.312 viviendas colapsadas (1.200 solo en Trujillo), 3.147 inhabitables y 19.711 afectadas.

Ayer, la presidenta Dina Boluarte llevó ayuda humanitaria a Piura, Lambayeque y La Libertad. Además prometió bonos hasta por dos años para los afectados.

El desborde del río La Leche de Lambayeque ha causado daños en infraestructura vial. / Julio Reaño

Prevención en Lima

Si bien los principales daños abarcan la costa norte, el pronóstico deSenamhi es que desde hoy se registre lluvia de moderada a fuerte intensidad en Lima Metropolitana por influencia del ciclón Yaku, cuya trayectoria va en sentido horario y hacia el sur. La alerta indica que hasta el 14 de marzo podría caer lluvias con valores de hasta cinco milímetros por día, lo que equivale a cinco litros de agua por metro cuadrado, casi el total de volumen anual que reporta la capital.

Senamhi alertó de nuevas precipitaciones en Lima entre el lunes 13 y martes 14 de marzo | Foto: Joel Alonzo / @photo.gec

Según el alcalde Rafael López Aliaga, alrededor de un millón de personas estaría en situación vulnerable ante un escenario como el que se proyecta. Solo en Barrios Altos hay más de 200.000 personas en riesgo. Otras zonas de peligro en la ciudad son las partes altas de San Juan de Lurigancho, Chosica y las zonas ubicadas en las laderas del río Rímac ante posibles activaciones de quebradas o desbordes.

En cifras 17 puntos de carreteras nacionales con tránsito interrumpid o y 50 con tránsito restringido se registran por las lluvias en 16 regiones.

o y 50 con tránsito restringido se registran por las lluvias en 16 regiones. 500 soles de bono prometió ayer la presidenta Dina Boluarte para quienes perdieron sus viviendas totalmente tras las fuertes lluvias.

prometió ayer la presidenta Dina Boluarte para quienes perdieron sus viviendas totalmente tras las fuertes lluvias. 592 distritos de la costa norte y sierra están en riesgo por deslizamientos o huaicos por las intensas lluvias, estima el Cenepred.

están en riesgo por deslizamientos o huaicos por las intensas lluvias, estima el Cenepred. El Senamhi pronostica precipitaciones (nieve, granizo, aguanieve y lluvia) de moderada a extrema intensidad en 21 regiones.

Ante ello, el Ministerio de Educación ha dispuesto la postergación del inicio de clases escolares, por lo menos una semana, en los centros educativos de Lima Metropolitana y Lima Provincias, inicialmente previsto para mañana. En el caso de los colegios que ya empezaron clases, esta cartera sugiere suspenderlas si existe riesgo para los alumnos.

Como medida de prevención, López Aliaga dijo, en reunión con legisladores, que también desplegarán voluntarios para atender emergencias y se ha coordinado con hospitales solidarios y parques zonales la posibilidad de que se conviertan en albergues de ser necesario.

Asimismo, desde mañana y hasta el 15 de marzo la comuna realizará una campaña de recolección de alimentos no percibes para donarlos a la población afectada. El punto de acopio será la plaza Bolívar, frente al Congreso.

Desastre en Tumbes

Mientras el ciclón Yaku avanza hacia la costa central del país, las ciudades del norte soportan los estragos de por lo menos una semana de lluvias intensas.

En El Tiburón, un asentamiento humano de Zorritos, Tumbes, la población intenta retirar por su cuenta el barro de casas y calles. La casa de Rosita Querevalú, por ejemplo, quedó inundada y, aunque las precipitaciones ya cesaron en la zona, el barro y los mosquitos no los dejan en paz. “No hemos recibido apoyo de la municipalidad, de la provincia, nada”, dijo ayer a este Diario.

Los Querevalú viven justo al lado de la Panamericana Norte desde hace varias décadas. Ahí pasaron el último fenómeno de El Niño sin sufrir grandes daños. “Nunca se nos había metido el agua así”, contó. Ellos culpan a las autoridades por permitir la construcción de una vía de acceso a la playa. “Todo el agua que pasó por la vía, entró a la casa”, dijo.

Muchos niños han quedado vulnerables a infecciones y enfermedades a casa de los destrozos ocasionados por las lluvias en Tumbes. / Alessandro Currarino

El Comercio llegó también al distrito de Casitas, donde la activación de quebradas ha dejado aislados a varios centros poblados. Además de los daños en sus viviendas, las familias temen la pérdida de sus sembríos de yuca.

Aquí, este Diario encontró a una madre que, con su hija en la mano, atravesaba el riachuelo formado por la activación de la quebrada Cañaveral. El motivo para exponer su vida refleja las dificultades para atender las necesidades de los miles de damnificados en el país: “Cruzo a la otra orilla para recoger unos sacos que me van a dar los de Defensa Civil. Deberían dejarlos casa por casa, no acumularlos en una zona”, dijo. La ayuda no llega directamente a todos los afectados.