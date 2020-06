Hoy se supo que el exministro de Salud y gerente de Operaciones de Essalud, Oscar Ugarte, se encuentra internado en el Hospital Edgardo Rebagliati, Jesús María, después de haber dado positivo para COVID-19. Su salud es estable y se encuentra monitoreado al tratarse de una persona de la tercera edad.

El jueves 4 de junio, El Comercio conversó con él médico de 75 años y esto fue lo que nos contó sobre el trabajo que viene realizando el Seguro Social para que no falte oxígeno medicinal a los pacientes con coronavirus. Él estuvo en mayo pasado en Iquitos (Loreto) verificando que se cumpla con el abastecimiento de este insumo básico para la atención de casos de COVID-19.

Hospitales temporales con suministro de oxígeno

El exministro de Salud y director de Operaciones de Essalud, Óscar Ugarte, señaló que el seguro social ha construido hospitales temporales con isotanques y redes de suministro de oxígeno, tanto en Lima como en provincias, para que así los asegurados tengan este insumo vital en sus camas. Las obras de ampliación de más redes temporales también se han realizado en otros hospitales que administra esta institución.

“Por ejemplo, se ha hecho una ampliación en la red Sabogal, con el hospital Mongrut, que es un hospital chico de 40 camas, pero en la parte de atrás se ha construido un hospital transitorio de 800 camas. Esas 800 camas están instaladas a un isotanque muy grande de oxígeno, por lo tanto, ahí se va a poder atender a toda la gente”, indicó.

Ugarte señaló que en provincias este trabajo se viene replicando en Iquitos, Ucayali, Chiclayo, Tumán y Chimbote.

Anotó que para financiar las obras de “cada uno de esos hospitales transitorios que acabo de mencionar, hay un decreto de urgencia que nos permite disponer de más o menos 70 millones de soles y, además, se ha pedido una autorización para hacer uso de la reserva de contingencia que tiene Essalud”.

Sobre el precio que han tenido que negociar para abastecer con oxígeno los nuevos isotanques, el funcionario indicó que este se ha elevado “por los menos un 50%”.

“Hay que entender que si la gente está comprando balones en la calle, es porque el Estado no está proveyendo lo necesario. Por el lado de Essalud, estamos haciendo lo posible para que no falte y por lo tanto que ningún asegurado tenga que ir a buscar el oxígeno por fuera, eso no corresponde”, señaló Ugarte.

Indicó que por el momento, Essalud está proveyendo de lo necesario para atender a los asegurados, “pero no sabemos si habiendo una mayor demanda pueda, haber una mayor dificultad”.

En ese sentido, dijo que el decreto de urgencia emitido por Ejecutivo “tiene la virtud de declarar el oxígeno como un recurso estratégico y en función de eso disponer la importación de oxígeno para administrar y proveer a todos los servicios, sean públicos o no”.

“Es una excelente decisión convertir al oxígeno en un recurso estratégico similar a lo que sucede con las vacunas, que se considera así dentro del estado. Se compra vacunas para Essalud, para las sanidades, para todos. Igual ahora va a ser la compra oxígeno, para todos. Va a haber una mejor distribución y se va a poder cubrir las necesidades en esta coyuntura”, consideró.





