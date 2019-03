Las Bambas: se frustra el diálogo por ataque en Yavi Yavi

Por: Alicia Rojas Sánchez / Enviada especial





El diálogo entre el Ejecutivo y la comunidad de Fuerabamba, en el fundo Yavi Yavi, se vio frustrado este miércoles debido al rechazo de los cumuneros.

► Las Bambas: atacan a pedradas a helicóptero que trasladaba a ministros a Yavi Yavi



► Las Bambas: consideran que diálogo es inviable sin liberación de Gregorio Rojas



El helicóptero en el que se trasladaban los ministros de Salud, Zulema Tomas; de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo; de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante; y el viceministro de Gobernanza Territorial, Raúl Molina; fue atacado a pedradas en este fundo, propiedad de la comunidad de Fuerabamba.



En la aeronave también se encontraban el jefe de la VII Macrorregión Policial y el viceministro de Orden Interno, así como algunos asesores.



El primer ministro Salvador del Solar había anunciado en Lima, luego de la reunión del Consejo de Ministros, que varias autoridades se dirigirían a dialogar con la comunidad, en la región Apurímac. “La decisión del Ejecutivo es redoblar la apuesta por el diálogo y enviar una comisión compuesta por tres ministros de Estado”, dijo.



A las 2 p.m. de ayer, las autoridades llegaron a Cusco para dirigirse en dos helicópteros hasta el fundo Yavi Yavi, informaron fuentes del Ministerio del Interior (Mininter) a El Comercio.



Desde hace 52 días, comuneros de Fuerabamba impiden el paso de camiones de la mina de cobre Las Bambas –entre su campamento y el puerto de Matarani– por la vía nacional que cruza este fundo, ubicado en la región Cusco. Además, desde el último viernes, comuneros de la provincia de Cotabambas (Apurímac) bloquean los dos accesos a la minera.



A las 3:15 p.m., los helicópteros con la comisión del Ejecutivo aterrizaron en Yavi Yavi para conversar con parte de la comunidad de Fuerabamba ahí presente. Sin embargo, los comuneros rechazaron su presencia e indicaron que solo dialogarían con el presidente de la República, Martín Vizcarra; y con el primer ministro. Debido a esto, las autoridades abordaron uno de los helicópteros para partir y, en ese momento, una piedra lanzada con una huaraca impactó contra la parte inferior del parabrisas delantero de la aeronave, lo que dejó un hueco.



El segundo helicóptero que aterrizó en Yavi Yavi sufrió desperfectos mecánicos en el sistema eléctrico, por lo que tuvo que permanecer en el lugar y ser custodiado. El resto de la comitiva se trasladó vía terrestre a Cusco.



El ministro del Interior, Carlos Morán, declaró en Lima, tras el ataque al helicóptero, que se ha iniciado una investigación para identificar a los agresores, pero que se seguirá buscando el diálogo. “Dejemos que la comisión trabaje. La última opción [una intervención por la fuerza] siempre va a estar latente. No es la que queremos, pero llegado el momento tomaremos la decisión. Nadie quiere que haya heridos o muertos de ambos lados”, declaró.

— Reuniones en la zona —

La comunidad de Fuerabamba manifestó este miércoles en el sector de Manantiales, uno de los ingresos a la mina que tienen bloqueado, que apoyarán a su vicepresidente, Edison Vargas, a pesar de las transcripciones de escuchas legales difundidas el martes por medios de comunicación. En este diálogo, el abogado Frank Chávez Sotelo le dice a Vargas que no responda a la empresa minera.



“Es una conversación como cualquier otra. No hay extorsión. Hay una conversación de abogado con autoridad. Acá no se está viendo ‘hay que extorsionar, sacar plata’. No vamos a dejar de respaldar a nuestro vicepresidente”, dijo el comunero Percy Astete.



Añadió que el pago a sus asesores iba a ser acordado en una reunión con la comunidad. “Recién iba a pagarse a los asesores, pero mientras tanto nos estaban defendiendo voluntariamente porque han visto que Las Bambas nos engañaba”, dijo.



Sobre estas escuchas, el primer ministro Del Solar indicó que los comuneros fueron azuzados por los asesores legales Frank y Jorge Chávez Sotelo, detenidos en Lima el jueves 21. “No se trata sino de un conflicto azuzado hasta la vía de la extorsión, de acuerdo con la investigación del Ministerio Público […]. El patrón del accionar de estos asesores ha sido tratar de azuzar a las dirigencias de las comunidades para decir ‘podemos conseguir más dinero’”, recalcó.



Astete dijo que 39 comunidades de Challhuahuacho acatarán un paro indefinido desde hoy, y que otras comunidades de Cotabambas también se unirán a esta medida. Ellos apoyan el pedido de liberación de Gregorio Rojas, presidente de la comunidad de Fuerabamba, también detenido desde el jueves en la capital.



A las 11 a.m. de ayer, Fuerabamba y otras comunidades se movilizaron por calles de Challhuahuacho. A la marcha se unió el gobernador regional de Apurímac, Baltazar Lantarón. Luego, todos se dirigieron hasta el ingreso a la mina para llevar a cabo una asamblea masiva que duró hasta casi las 4 p.m. Ahí, el gobernador dijo que también apoyan la liberación de Rojas para retomar el diálogo.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe