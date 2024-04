Cusco se encuentra consternado tras el escalofriante hallazgo del cuerpo sin vida de Susan, una niña de dos años y tres meses, que presentaba señales de tortura y estaba en un costalillo a orillas del río Huatanay. El principal sospechoso del crimen es el padrastro, quien tiene una detención preliminar de siete días, mientras avanzan las investigaciones.

De acuerdo con las pesquisas, la madre denunció la desaparición de la niña por la Av. Ejército del distrito de Santiago. Sin embargo, la PNP durante las diligencias encontró contradicciones.

De acuerdo con las pesquisas, la madre denunció la desaparición de la niña por la Av. Ejército del distrito de Santiago. Sin embargo, la PNP durante las diligencias encontró contradicciones.

“Presentaron una denuncia falsa por la desaparición de la menor de dos años, pero las situaciones eran extrañas, no cuadraban, las diligencias establecieron que la menor no desapareció sino había sido victimada. Ella confesó que el hombre con el que convivía, el padrastro, la había matado con un par de patadas, puntapiés, luego la empaquetaron y botaron cerca de una ladrillera. La mamá confesó donde arrojaron el cuerpo de la bebé”, aseveró el general PNP Julio Becerra Cámara, jefe de la Región Policial Cusco.

El 1er Juzgado de Investigación Preparatoria de Cusco ordenó la detención preliminar por siete días de Carlos Fernando Orccosupa Rojas (21), padrastro de la menor por el delito contra la vida el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio subtipo feminicidio agravado, quien además tiene otras cinco denuncias entre el 2021 y 2022 de su anterior pareja por violencia familiar.

De acuerdo con las pesquisas, la madre denunció la desaparición de la niña por la Av. Ejército del distrito de Santiago. Sin embargo, la PNP durante las diligencias encontró contradicciones.

Las indagaciones fiscales ratifican que Carlos Orcossupa y la madre S. A. Q. H. (17), denunciaron la desaparición de la niña el último sábado 6 de abril, indicando que se habría perdido por inmediaciones de la Av. El Ejército. Existiendo contradicciones durante la declaración de la madre, quien señaló que se habría extraviado por las ladrilleras del distrito de San Jerónimo el pasado 4 de abril.

S. A. Q. H., confesó haber dado una versión falsa sobre el paradero de la menor, ya que su pareja le dijo que también iría a la cárcel si contaba la verdad.

Salvaje y criminal

S. A. Q. H. (17), reveló que el jueves 4 de abril la menor soltó su plato del almuerzo, desatando la ira de su padrastro. Carlos Orcossupa la golpeó varias veces en la cabeza, y ante la gravedad de los golpes la víctima falleció, luego decidió envolver el cuerpo en una manta, lo metió a un costal y abandonó el cadáver en la rivera del Río Huatanay.

“A la niña la hemos encontrado rapada. Estaba cubierta con mantas dentro de un costalillo, su cuerpo presentaba múltiples lesiones que había tenido durante los dos últimos meses. Los surcos encontrados en su cuerpo habrían sido realizados con el cable cargador de un celular, el que ha sido incautado y sometido a las pericias”, manifestó el comandante PNP Luis Cordero, jefe de la Divincri Cusco.

De acuerdo con las pesquisas, la madre denunció la desaparición de la niña por la Av. Ejército del distrito de Santiago. Sin embargo, la PNP durante las diligencias encontró contradicciones.

El jefe policial también señaló que la víctima dormía sobre trapos en el piso, en los cuales incluso encontraron restos de heces. Asimismo, durante las diligencias en la vivienda encontraron en el marco de la ventana el cabello de la menor.

“Hemos encontrado mordidas en su cuerpo por una persona adulta, estamos en exámenes para determinar si el maxilar de la persona coincide con el detenido. Encontramos heridas contusas ocasionadas con objeto penetrante, corte de cabello con máquina de afeitar, heridas, desgarro en sus miembros inferiores todo producidos en un tiempo de dos meses en adelante”.

Madre abandonó el hogar

Según testimonios de familiares aseguran que no conocían a Carlos Orcossupa, relataron que hasta diciembre del año pasado convivía con Luis Huamán Sinchi padre biológico en Ocoruro - Izcuchaca, de la provincia de Anta, cuando el último 25 de diciembre S. A. Q. H. (17), decidió irse con su hija con rumbo desconocido. Luis Huamán puso una denuncia por abandono de hogar en la comisaria de Izcuchaca, sin éxito alguno.

“Mi pareja se lo llevo, le pedí que la deje que yo iba a criarla, pero se fue, no tenía comunicación con ella, me evitaba. He puesto denuncia en Izcuchaca el 04 de enero por abandono de hogar, pero no me hicieron caso. Pido justicia por mi hija”, aseguró Luis Huamán.

Martina Huamán, abuela de la bebé señaló que en febrero intentaron comunicarse con su hija para cuidar de su nieta, pero no aceptó y solo refirió estar en Puerto Maldonado, luego perdieron comunicación, es así que intentaron poner una denuncia por desaparición de la menor y su bebé.

“Salió diciendo que iba a ir a trabajar, yo le pedía que me lo traiga a mi “china”. La Policía de Anta no ha querido recibir la denuncia por desaparición. Pido justicia para mi “china”, cadena perpetua para el responsable”, exigió Martina Huamán.

En tanto, la hermana agregó que recibieron amenazas de Carlos Orcossupa “su pareja nos ha amenazado diciendo que no nos metamos con él, por haber reclamado sobre mi sobrina porque queríamos que lo traiga con nosotras”.

Durante estos días el 1er Juzgado de Investigación Preparatoria de Cusco realiza la declaración del procesado, la entrevista en Cámara Gesell, la necropsia, entre otros que permitirá recabar los graves y fundados elementos de convicción para solicitar la prisión preventiva.