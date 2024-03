La construcción del hotel Sheraton tiene los días contados. Menos de quince días de plazo le resta a la Dirección de Cultura Cusco para presentar el informe técnico de demolición y restitución, luego de que fueran notificados legalmente el último 4 de marzo.

Hace dos semanas, el Quinto Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia del Cusco dio plazo de 30 días a la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco (DDCC) para que elabore un informe técnico sobre los aspectos técnicos relacionados con el retiro definitivo del inmueble ubicado entre las calles Saphi y Don Bosco, así como los detalles de la restitución de muros prehispánicos que fueron desmontados para la construcción del hotel.

La orden también precisa que la entidad cultural junto a la Municipalidad Provincial del Cusco asumirá los gastos económicos de la demolición, el valor estimado para la demolición y restitución es de un millón de soles.

La Comisión de Juristas de Cusco aseveró a El Comercio que la ejecución de la demolición no generará peligros en las zonas aledañas a la edificación.

La construcción valorizada en 40 millones de dólares ha ocasionado un daño irreversible al patrimonio cultural, fueron desmontados 3 muros incas, afectadas 5 filas de andenes y destruidos inmuebles históricos según informes de la Contraloría.

Tika Luizar Obregón, integrante de la Comisión de Jurista afirmó a este Diario que tras estudios realizados junto a profesionales en la materia no hay posibilidad de afectación a otros bienes y viviendas durante el proceso de demolición

“Con las técnicas y tecnología que se tiene para demoler una estructura se tomará las previsiones del caso. No es la primera vez que se realiza una demolición de una edificación, también hay especialistas en esto. Es falso que se caerá la pista, la caída de Sacsayhuamán y otras excusas que se dijo durante este tiempo y que han sido desvirtuadas por el Tribunal Constitucional. No hay justificación técnica que se pueda sobreponer a un mandato constitucional, es decir la demolición y restitución íntegra de los andenes incas. Sobre eso cualquier cuestión técnica tiene que someterse y adecuarse”, dijo Tika Luizar.

¿Cómo debería hacerse?

El arquitecto Abel Gonzalo Ortiz de Zevallos De Olave considera importante la demolición de lo que realmente trasgrede la normativa patrimonial, que junto a los medios técnicos adecuados y equipo específico permitirá un derrumbe de la estructura sin impacto negativo en las zonas aledañas a la edificación.

“Para este caso a fin de no causar perjuicio a las viviendas contiguas se usarán rotomartillos, no se usaría maquinaria grande o explosivos. Si se ejecuta adecuadamente no se verán afectadas las estructuras de zonas aledañas”.

Por su parte, el ingeniero Manuel Prado Meza, perito del Colegio de Ingenieros del Perú CDLIMA, explica que los trabajos de demolición deberán realizarse con extrema precisión para evitar una afectación del patrimonio. En diálogo con El Comercio, explicó que se necesita un análisis previo mediante softwares simuladores del proceso para controlar riesgos.

El principal elemento a tomar en cuenta es la vibración que pueda producir cualquier intervención sobre las estructuras de material noble. “No se pueden usar explosivo, taladros, grúas o máquinas de perforaciones mineras que generen alta vibración porque sino se afectará a las estructuras colindantes. Tendrían que utilizarse técnicas artesanales como comba y cincel, pero eso tiene que evaluarse a través ensayos para identificar la técnica más adecuada”, dijo.

El especialista recomendó que, si se opta por maquinaria demoledora, estas deben ser de neumáticos y no de orugas para evitar daño por el rodamiento del equipo. Asimismo, las máquinas tendrían que ser de rotación y no de percusión. Todo ello con el fin de minimizar las vibraciones y considerando los tipos de suelo sobre el que se levantó la estructura. “A diferencia del Centro Histórico de Lima donde el suelo es gravoso por el lecho del río Rímac, en Cusco es primordialmente de terrenos arcillosos que son más propensos a las vibraciones”, añade.

Al tratarse de un trabajo minucioso por la zona de alto valor histórico, el perito considera que los trabajos de demolición tomarán varios meses, especialmente en los sótanos. “Se tienen que tomar consideraciones a por lo menos 100 metros a la redonda. La superestructura se avanzará más rápido, pero lo más difícil será el subsuelo. Una opción es no necesariamente destruir todas las estructuras sino retirarlas por bloques, pero eso tendrá que evaluarse previamente”, puntualizó.

Cusco está plagado de edificaciones

El arquitecto Abel Gonzalo Ortiz de Zevallos De Olave dijo a este diario que el caso de la irregular edificación en Saphi marcará un precedente, sin embargo, dicha construcción apenas es la punta del iceberg de las diferentes construcciones que se edifican inescrupulosamente en la ciudad.

“Hay que sentar un precedente porque Cusco está plagado de edificaciones. Se ha descuidado completamente el paisaje alrededor del Centro Histórico, totalmente degradado. Todo el mundo construye lo que quiere, lo que le da la gana en Cusco. Seria de la idea de que a Cusco le quiten el título de patrimonio, no lo merecemos los cusqueños. Edificios como el Sheraton quedan cortos. Hay tantos de esos que se deberían demoler, pero hay dinero de por medio, intereses. Que se ejecute esta sentencia, pero que no sea el único, que se mida con la misma vara y se proceda con todas las edificaciones que están fuera del parámetro normativo patrimonial”, enfatizó.

En los inmuebles afectados por las obras irregulares en la calle Saphi, los informes de la Contraloría han permitido determinar que había extensiones de muros incaicos originales como andenerías, canal colonial, pisos coloniales de cantos rodados y contextos funerarios.

“Son cinco andenes que se han desmotado, también cinco contextos funerarios hasta el momento no se sabe su lugar, pero de los cinco andenes se tiene todo el proceso de anastilosis de reticulación, que es la identificación de cada pieza lítica, una parte de esto se encuentra dentro de la misma edificación, una parte de las piezas líticas fueron colocadas en un 3er piso a manera de enchapado, puestas entre columna y columna de un pasadizo, otras están diseminadas en diferentes partes de la edificación y otra parte está en el inmueble colindante 714″, refirió Tika Luizar.

Respecto a la restitución de los andenes, Luizar refirió que Cultura debe respetar la restitución íntegra de lo dañado durante las obras, como lo ordena el Tribunal Constitucional

“Hay una orden del TC que dice ‘restitución integra’ que significa que los andenes no solo son piedras líticas trabajadas sino tenían terrazas de tierra en la base, a manera de escalinata por toda la parte de la edificación, sobre estas terrazas de tierra se colocaban las piezas líticas. Esta restitución incluye las terrazas de tierra, no se pondrá sobre un tercer piso como propuso en algún momento Cultura, tiene que ser una terraza, una plataforma de tierra y sobre ella vienen las piezas líticas. Es así como debe plantear la restitución inca”, señaló.

En tanto, el arquitecto Ortiz de Zevallos coincide en las afirmaciones: “Hay cosas que son subsanables, también había un inmueble de valor contextual de la cual nunca se solicitó licencia de demolición, pero se demolió y en las mismas narices de Cultura, debería restituirse ese inmueble, así como las estructuras pétreas de andenería, a veces creemos que el andén es la parte que vemos pero es más que eso, es en realidad una estructura agrícola que va detrás de las piedras que vemos”, acotó el arquitecto.

Muros inexistentes

Las instancias legales procedieron su análisis del caso conforme a la Ley General del Patrimonio Ley N° 28296 y su reglamento Art. 35, el Plan Maestro del Centro Histórico del Cusco concluyendo que la edificación del Sheraton alteró y destruyó los muros arqueológicos prehispánicos, e incas existentes, violentado los parámetros urbanísticos y distorsionando la armonía y configuración tipológica del Centro Histórico del Cusco

La resolución ratifica que la Municipalidad Provincial del Cusco y el Ministerio de Cultura a través de la Dirección desconcentrada de Cultura como infractores tienen la responsabilidad económica de asumir los costos.

La entidad cultural aún no se ha pronunciado al respecto, mientras el gerente general de la Municipalidad Provincial del Cusco, Fernando Palma, señaló la posibilidad de gestionar un crédito suplementario para ejecutar la sentencia.

“No contamos con el dinero, sin embargo, se debe gestionar un crédito suplementario para dicho propósito. Esperamos que las cosas vayan por buen camino, vamos a contar con los fondos necesarios”, dijo. La autoridad edil refirió que se reunirán con los funcionarios de la DDCC para consensuar los acuerdos y dar cumplimiento a la sentencia judicial

Cronología

El ex titular de la Dirección Descentralizada de Cultura del Cusco, Juan García Rivas aprobó el proyecto el 25 mayo del 2010

El ex alcalde de la Municipalidad provincial del Cusco, Luis Flores García, aprobó la licencia de obra para la construcción el 21 enero del 2011, y 3 años después, el 29 de diciembre del 2014 a 2 días de dejar el cargo, otorgó la licencia de modificación y ampliación. Recién un año después (2015) el alcalde entrante Carlos Moscoso Perea declaró nula la licencia y paraliza el proyecto (9 diciembre 2015), igualmente está involucrada la empresa inmobiliaria R&G. SAC encargada de la edificación del hotel que ha contravenido infracciones continuadas entre octubre 2008 y julio 2014.

En el 2014 la Comisión de juristas iniciaron con las denuncias penales al evidenciar el traslado de tierras recurrente y el socavamiento irregular.

En el 2017, por esa obra se sancionó con dos multas a la misma compañía por más de 4 millones 500 mil soles, pero en enero de ese mismo año las resoluciones directorales con las medidas sancionatorias fueron anuladas por el entonces ministro de Cultura, Rogers Valencia, mediante dos resoluciones ministeriales que dejaron sin efecto el pago del millonario monto.

Más de setenta ex servidores públicos de la Dirección de Cultura y la Municipalidad Provincial del Cusco son investigados por los presuntos delitos de cohecho, asociación ilícita para delinquir y organización criminal. Entre los implicados se encuentran el ex alcalde de cusco Luis Flores, funcionarios de la DDCC como sus ex directores, Edwin Ricardo Ruiz Caro, José Miguel Zegarra Balcázar, José Carlos Silva Gonzáles, José David Vega Centeno, Juan Julio García Rivas, supervisores, jefes del área de patrimonio, entre otros. A la fecha no existe sentencia, sanción ni multa efectiva

El último 4 de marzo el Quinto Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia del Cusco mediante resolución N° 143 se notificó a las entidades involucradas para la realización del informe técnico de demolición de la edificación y restitución del patrimonio cultural. DE acuerdo a la Comisión de Juristas a la Dirección de Cultura Cusco le queda una semana para la entrega del informe técnico exigido