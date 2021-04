Conforme a los criterios de Saber más

El pasado 12 de marzo, el Estado Peruano –a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)– firmó el contrato con el consorcio integrado por la surcoreana Hyundai E&C y HV Contratistas, que ejecutará las obras preliminares del aeropuerto internacional de Chinchero (AICC). Sin embargo, a la fecha el Gobierno no ha concluido el estudio de impacto patrimonial (EIP) solicitado por la Unesco para evaluar las posibles afectaciones en el Patrimonio Mundial de la Humanidad ubicado en Cusco, como Machu Picchu y el Qhapaq Ñan. Sobre estos hechos que involucran al AICC, El Comercio conversó con el ministro Eduardo González.

–Un juzgado del Cusco acaba de admitir una demanda de amparo que busca paralizar el proyecto. Argumentan que provocaría un “daño inminente” en el patrimonio arqueológico y cultural. ¿El ministerio ya fue notificado por el Poder Judicial?

Sí, ya fuimos notificados. Pero las acciones judiciales tienen varias partes y mecanismos. Procedimos a contestar [la demanda] y presentar los descargos correspondientes; el Poder Judicial definirá en su momento como parte del proceso que desarrolle. También está la opción de medidas precautelares. Eso hubiera detenido el proyecto y por supuesto que lo hubiéramos respetado ; en este caso, no se ha presentado ninguna medida precautelar y no hay obligación de detener el proyecto.

–La asociación cusqueña que presentó la demanda adelantó que podría solicitar una medida cautelar.

Somos una gestión que empezó hace menos de cuatro meses. Cuando empezamos, revisamos el proyecto, el contrato de gobierno a gobierno; observamos que tiene la garantía del caso, la legalidad. Se ha cumplido con todo el proceso y los procedimientos. Hay obligaciones del Estado y por lo tanto el MTC tiene que responder. Además, el proyecto cuenta con un respaldo social importante.

–Hay un respaldo, es cierto. Pero también hay una oposición importante y judicializada.

La semana pasada estuve en Cusco reunido con 17 alcaldes provinciales y distritales. También participaron el gobernador regional, todo el consejo regional, ocho colegios profesionales y dos universidades. Además, llegaron representantes de las organizaciones sociales, del Frente de Defensa local y de todo el Cusco. Hubo un respaldo unánime de la población cusqueña en torno al proyecto.

El 12 de marzo, el Gobierno presentó en Cusco a las empresas que ganaron la licitación para ejecutar las obras preliminares del aeropuerto de Chinchero. (Foto: MTC)

–¿Es decir que el proyecto continuará sí o sí?

Si vemos que [el aeropuerto de Chinchero] tiene la legalidad, hay un contrato firmado con obligaciones del Estado y revisamos que todo lo que se ha desarrollado es correcto, ¿qué tenemos que hacer? Pues, avanzar. Si existiera una acción legal o algo que no se ha cumplido, por supuesto que nosotros procederemos [a acatarlo o corregirlo] porque es una obligación del Estado y de las autoridades el respetar la ley, los procedimientos y los mandatos judiciales.

El impacto patrimonial y la Unesco

–Se hicieron dos EIP en el 2020 que el Mincul desestimó porque eran insuficientes, y ahora se ha adjudicado la elaboración de un EIP “definitivo” a este consultor estadounidense por US$780 mil. El Ejecutivo ha dicho que no será vinculante. Entonces, ¿por qué gastar US$780 mil en la elaboración de un estudio que no es vinculante ni condiciona el inicio de obras?

Efectivamente, la Unesco solicitó al Estado un EIP sobre las zonas que son Patrimonio Mundial de la Humanidad: el Santuario Histórico de Machu Picchu, la ciudad del Cusco y el Qhapaq Ñan. ¿Estas son zonas de influencia directa del aeropuerto de Chinchero? No. Sin embargo, el Mincul solicitó al MTC que se encargue de la elaboración de este estudio. El MTC, en su momento, realizó una propuesta inicial; no fue desestimada, sino que se consideró que debía ser profundizada. El MTC entonces encargó a la PMO [Oficina de Gestión del Proyecto, en inglés] surcoreana que proceda a contratar. La PMO ha contratado a una corporación que está a cargo de Douglas Comer, un PHD que es el inventor del EIP, uno de los que desarrolla este estudio en el mundo. Él va a presentar en su momento el EIP y efectivamente será trasladado a la Unesco. El Mincul, que es el organismo encargado en esta materia, ha señalado que el EIP no es vinculante con el proyecto, con su ejecución [...] Estoy seguro que el EIP va a incluir todas las acciones que permitan mitigar y proteger el patrimonio del Cusco, entre los que se encuentra lo que ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad.

–Reitero la pregunta: si el EIP no es vinculante y sus conclusiones no tienen impacto en el desarrollo de la obra, ¿para qué gastar US$780 mil en su elaboración?

Porque Cusco es una integridad, y el aeropuerto tiene que ver con esa integridad. Indudablemente en ese marco se recibe el encargo, y se procede a buscar el mejor mecanismo para hacerlo.

La Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) de Chinchero, a cargo de un consorcio surcoreano, publicó este diseño preliminar del terminal aéreo en diciembre. (Foto: Dohwa)

–¿Entonces esta es una decisión más política que técnica?

Es una decisión técnica. Sobre todo es técnica, porque finalmente lo que necesitamos analizar es el entorno y validar que el proyecto no tiene externalidades negativas sobre el entorno. El objetivo principal del EIP es garantizar la protección y respeto a todo lo que es considerado Patrimonio Mundial de la Humanidad.

–¿Cuándo entregará el señor Comer este EIP definitivo?

Tiene un primer entregable en abril; esto tiene un proceso. En el momento que lo entregue será evaluado y tomaremos [decisiones] sobre él. Lo revisará el Mincul y se trasladará a la Unesco.

–Fuentes de El Comercio informaron que Comer enviará sus entregables del EIP hasta dentro de 18 meses. No obstante, en un año y medio ya se habrán licitado las obras principales y el proyecto estará en plena construcción. ¿Qué sucederá en el caso de que el EIP identifique una afectación al patrimonio, directa o indirecta, cuando el proyecto ya esté en ejecución?

Lo que diga el EIP no tiene impacto directo en la construcción del aeropuerto . Es un instrumento adicional, que no es obligatorio; complementa los estudios realizados previamente. Sus conclusiones van a sumar a las medidas de mitigación, pero no va a señalar una opinión sobre si el aeropuerto puede desarrollarse o no.

–Entonces, la obra va con o sin EIP.

Por supuesto. El EIP no tiene relación directa con la construcción del aeropuerto [...] El aeropuerto de Chinchero no tiene impacto directo en la ciudad de Cusco, el Qhapaq Ñan y el santuario histórico de Machu Picchu. No es requisito previo para ejecutar el aeropuerto . ¿Cuáles son los requisitos que establece la ley? Se establece como requisito previo el tener un plan de monitoreo arqueológico (PMA), un proyecto de evaluación arqueológica (PEA), un estudio de impacto ambiental (EIA), y un certificado de inexistencia de restos arqueológicos (CIRA). Todo eso lo tiene el aeropuerto. El proyecto tiene lo que la ley señala, lo que debe de tener. ¿La ley señala que se requiere un EIP? No. ¿Unesco dice que el aeropuerto debe tener un EIP? No.

–Pero la Unesco alertó al Perú y solicitó el EIP “antes de la aprobación e implementación” del proyecto.

Lo solicitan porque consideran que existen algunas acciones que requieren fortalecer medidas que permitan proteger el Patrimonio Mundial de la Humanidad.

El Comercio recorrió el área de 446 hectáreas donde se construirá el terminal aéreo y la pista de aterrizaje en Chinchero. (Foto: Melissa Valdivia)

Inicio de obras y licitaciones

–Se anunció que las obras preliminares en Chinchero, recientemente licitadas y que consisten en el movimiento de tierras en la zonal del proyecto, empiezan el próximo 12 de abril. ¿Mantendrán esa fecha?

Las obras empezarán de acuerdo al contrato que tenemos de Gobierno a Gobierno, que ya fue suscrito. Según todo el marco existente, efectivamente, tenemos que seguir. Incumplir el contrato acarrearía perjuicios al Estado que tendríamos que pagar. Si tomáramos la decisión de paralizar, tendríamos que pagar al PMO y resarcir porque no estamos cumpliendo. Revisamos el proyecto y encontramos que hay un expediente técnico que ha mejorado, el cual plantea un aeropuerto verde con una certificación LEED Gold. Esta abarca la edificación, el uso de tierras, el uso de aguas, la calidad de energía.

–El Consorcio Chinchero, que ganó la licitación de las obras preliminares, tenía una oferta que era US$30 millones de dólares mayor a la de otro postor: el consorcio chino CRCC. ¿Por qué le adjudicaron estos trabajos si planteaba una oferta más cara?

Estamos ante una PMO. Ellos hacen la evaluación y toman las decisiones con base a su experiencia internacional y a los criterios establecidos en la respectiva convocatoria. No es como una contratación estatal: estamos buscando la idoneidad de los profesionales, su nivel de experiencia, la capacidad de la empresa, el trabajo que hará en el entorno y las garantías.

–¿Pero cuál es el rol supervisor del MTC?

Para dar seguimiento estricto al proyecto y su ejecución, hemos designado a una persona que actúa como coordinador y contraparte del MTC en el PMO. Este funcionario permite que se avance y controle absolutamente el proyecto; reporta a la alta dirección, al viceministro [de Transportes], de manera regular y permanente. Le estamos dando un esfuerzo central. Además, tenemos el control concurrente de la Contraloría General de la República (CGR). En algún momento señalaron algunas situaciones adversas, pero luego estas han sido levantadas y se ha informado –formalmente y por escrito– que sobre el monto y los otros temas que se identificaron ya no existe ningún motivo de observación.

–Habló de idoneidad. Sin embargo, Hyundai Engineering & Construction –parte del Consorcio Chinchero que ganó la licitación de las obras preliminares y sigue en carrera por las obras principales, que involucran la construcción del terminal aéreo y la pista de aterrizaje– tiene serios cuestionamientos en otros países. En Chile, el Gobierno acusó a la empresa de paralizar un proyecto de manera unilateral, según el diario La Tercera; en Indonesia, fue investigada por un caso de soborno de autoridades locales. ¿Usted conocía los antecedentes de esta firma surcoreana?

Primero, no he participado directamente de su evaluación , que corresponde a las instancias que determinan finalmente cuál es el consorcio seleccionado; segundo, sí hemos visto las situaciones advertidas por la CGR que fueron levantadas luego de ser revisadas, hoy no existe ningún motivo de señalamiento; y tercero, este es un contrato de gobierno a gobierno. Tenemos la garantía del Estado Coreano para la ejecución del proyecto. No es una licitación pública donde participa el representante de Hyundai, y hace y genera todos estos terribles casos de corrupción que hemos visto.

Estos son los criterios evaluados por la PMO surcoreana para adjudicar las obras preliminares en Chinchero. (Foto: MTC)

Luego de la evaluación correspondiente, la PMO determinó que el Consorcio Chinchero había obtenido el mayor puntaje y por ende ganó la licitación. (Foto: MTC)

–En cuanto a las obras principales: según fuentes de El Comercio, quedan cuatro postores en la licitación. ¿Cuándo se adjudicarán estos trabajos?

Las obras principales se encuentran en pleno proceso de evaluación. Por un lado, tenemos la supervisión de los trabajos, cuya recepción de propuestas será hasta la primera quincena de abril; por otro lado, para la ejecución se recibirán las propuestas hasta fines de abril. Esos son los plazos que tenemos. Además hay un cronograma respectivo para la evaluación y firma de contrato.

–¿Cómo toma las críticas que ha recibido el futuro aeropuerto de Chinchero?

Me he puesto en todas las situaciones, y también en la posición de quienes señalan a veces que no están de acuerdo con este proyecto. Pero revisándolo concienzudamente, no hay grandes observaciones.

–¿Personalmente no tuvo observaciones?

Por ejemplo, no es un argumento válido el tema de la distancia [entre el aeropuerto de Chinchero y Machu Picchu]. En muchos sitios, el Patrimonio Mundial de la Humanidad está cerca de los aeropuertos. En Teotihuacán, la distancia con el aeropuerto de México es de 37 kilómetros. El Coliseo Romano tiene una distancia de 26 kilómetros al aeropuerto de Roma; el Partenón tiene una distancia de 20 kilómetros al aeropuerto de Atenas (Grecia); el Taj Mahal en la India, una distancia de 8 km; las pirámides de Egipto, 30 kilómetros al aeropuerto de El Cairo. Esa, que es una de las principales observaciones, no es cierta: porque de Machu Picchu a Chinchero hay 61 kilómetros. Hoy, la distancia entre Sacsayhuamán y el aeropuerto Velasco Astete es de 5 km; entre Ollantaytambo y Velasco Astete hay 45 km; entre Machu Picchu y Velasco Astete hay 74 km.

–¿Qué se hará con el actual aeropuerto Velasco Astete cuando opere Chinchero? En Seúl, una de las empresas que conforman la PMO a cargo del proyecto anunció que se haría una ciudad inteligente o ’smart city’ en ese terreno.

Esa no es una decisión que hayamos tomado. Se tomará luego, ya que corresponderá al próximo Gobierno. Nosotros somos un Gobierno de transición y de emergencia; en cuatro meses daremos la posta.

–Algunos candidatos presidenciales han señalado que revisarán los contratos de Chinchero. ¿Qué opina al respecto?

Bueno, que tienen todo el derecho de hacerlo. He escuchado a candidatos que han dicho que lo harán [revisar los contratos], otros que no; también están los que van a ver. Es normal y válido. Quien gane, con el respaldo del pueblo peruano y del Cusco, seguramente tomará la mejor decisión.

