De enero a la fecha ya se han registrado 2.500 casos de dengue (entre confirmados y probables) en el Perú, según estadísticas del Ministerio de Salud (Minsa). Las regiones Loreto y Madre de Dios concentran el 48% de los infectados.

Sin embargo, el brote de este año tiene un detalle particular: la aparición de nuevos tipos de la enfermedad en las zonas afectadas, principalmente en las anteriormente señaladas. ¿Es esto normal? ¿Qué factores contribuyen a la propagación del virus del dengue en el país?

Mariana Leguía, directora del Laboratorio de Genómica de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), dijo a El Comercio que el Perú es un país endémico para el dengue, es decir, siempre se registran casos todos los años, la mayoría de ellos en época de verano.

“Este mal siempre ha estado aquí. Entre diciembre y marzo, aproximadamente, es la temporada donde ocurren los brotes de dengue. A veces estos son más serios que otros. Ahora estamos teniendo brotes particularmente serios porque han habido muertes, pero la realidad es que todos los años hay brotes en el país”, indicó.

- Transmisión -

La investigadora señaló que uno de los principales factores para la propagación del virus es el aumento de las temperaturas y las lluvias. Por ello que las zonas más afectadas en el Perú son las ubicadas en la selva (Loreto, Amazonas, Madre de de Dios, Ucayali) y en la costa norte (Piura y Tumbes).

Los pacientes con dengue son aislados en los centros de salud para evitar que sean picados por mosquitos transmisores del virus, y así estos puedan picar e infectar a otras personas. (Foto: GEC)

Leguía precisó que el dengue es una enfermedad cuya transmisión es muy diferente a la del coronavirus. “En el caso del coronavirus, que está registrándose en distintas partes del mundo, el contagio es a través del contacto es directo, de persona a persona. En cambio, para enfermarse de dengue se necesita obligatoriamente que te pique un mosquito”, explicó.

- Variedades de dengue -

Existen cuatro tipos de dengue (serotipos 1, 2, 3 y 4). Por ejemplo, en Madre de Dios –la región con mayor incidencia de este mal– hay un nueva variante del serotipo 2, identificada como el genotipo ‘Cosmopolitan’. Asimismo, el brote de noviembre del año pasado introdujo en Loreto el serotipo 1 de esta enfermedad, una clase que no se observaba en el país desde inicios de los noventa, de acuerdo al Minsa.

“El serotipo 2 en el Perú circula después de mucho tiempo, y este genotipo es como una variante nueva. Sin embargo, vale señalar que desde que estamos haciendo seguimiento al dengue ya existían estos cuatro serotipos. Por lo general, pocos circulan a la misma vez en el país”, dijo la especialista.

Leguía agregó que cuando la gente tiene un tipo de dengue queda inmune a que se vuelva a infectar con este serotipo, aunque, todavía se podría infectar con alguno de los otros tres. “Cuando tienes tu primera infección con dengue vas a adquirir inmunidad a ese serotipo, pero aún eres susceptible a los otros”, detalló.

En todos lo años que hay un brote de dengue siempre hay un serotipo que circula predominantemente (algunas veces son dos) por unos años y después es reemplazado por otro diferente. Sin embargo, esta situación pasa solo en el Perú, ya que en otras partes del mundo circulan los cuatro serotipos a la vez.

- Factores para la aparición del dengue -

La directora del Laboratorio de Genómica de la PUCP indicó que las zonas donde se registran altas temperaturas y frecuentes lluvias son propicias para la proliferación del mosquito vector del virus del dengue: el Aedes Aegypti.

El Aedes Aegypti está activo solo en el día, por lo que las personas deben tomar sus precauciones durante las primeras horas de la mañana, principalmente.

“En estas zonas los mosquitos están en todos lados porque son ambientes húmedos, donde hay mucha lluvia y, a veces, en las ciudades hay muchos sitios con agua estancada. Es ahí donde ponen sus huevos. Para tener criaderos necesitas agua, ahí es donde salen las larvas y donde está el vector. Si tienes vector y tienes virus, vas atener infección año tras año”, explicó Leguía.

Debido a que es un desierto, en Lima no hay la presencia de tantos mosquitos. Además, cuando se han reportado casos de dengue en Lima no se han esparcido en toda la ciudad, sino que se ha contenido, recordó la especialista. “Por lo general, lo que pasa es que gente que viajó a la selva se enferma ahí y luego viene a Lima. Aquí no tenemos casos adquiridos de dengue”, sostuvo.

- Prevención -

Las mortalidad en los casos de dengue depende de qué tan virulento es el serotipo que está circulando, ya que hay algunas versiones que no causan enfermedad tan severas como otras. El estado del sistema inmunológico de la persona también es muy importante en el momento en que es infectada.

Por eso, es vital tomar las acciones preventivas necesarias para reducir el riesgo de contagio. Algunas de estas son:

-Tirar los objetos inservibles y limpiar las casas para que no estén rodeadas de basura. También los recipientes que pueden acumular agua, ya que son posibles criaderos de mosquitos.

Es vital limpiar los recipientes en los que se almacena agua. Estos son potenciales criaderos de mosquitos. (Foto: Yasmin Rosas)

-Abrir las puertas de las casas a las campañas de fumigación de los municipios y del Minsa.

-Usar mosquiteros en ventanas o camas. Esto ayuda tanto a que no seas picado por un mosquito infectado como que si te encuentras infectado no contagies al mosquito, ya que que luego puede picar a otras personas.

-El Aedes Aegypti es un mosquito que está activo durante el día. Si estás es una zona que es endémica para dengue lo que se recomienda es que te cubras las extremidades y te pongas, si es posible, repelente.

Fumigar los sitios propensos a la proliferación del mosquito vector es de suma importancia. (Foto: GEC)

El dengue es una enfermedad febril. Adicionalmente, puedes tener otros síntomas como mucho dolor corporal (cabeza, atrás de los ojos, en las articulaciones), aversión a la comida. Estos síntomas son propios de los casos clásicos. Sin embargo, hay gente que tiene dengue y no tiene síntomas, así como gente que puede llegar a desarrollar una enfermedad severa (dengue hemorrágico), el cual afecta el sistema vascular, provocando hemorragias. Los pacientes más graves entran en shock.

El Minsa recomienda que apenas sintamos los primero síntomas acudamos al centro de salud más cercano.