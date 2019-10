Las cifras de la migración venezolana en Perú se han revertido en los últimos dos meses. Desde setiembre, el número de ciudadanos venezolanos que salen del país es mayor a los ingresos regulares que se registran en los puestos fronterizos. Estos cambios en el flujo migratorio se ven reflejados en la migración neta actual.

► ¿Cuánto ha aportado la migración venezolana al crecimiento del PBI peruano?

► Carlos Scull: “No sentimos que el Perú sea un país xenófobo” | ENTREVISTA

Hasta el 30 de agosto, el número de venezolanos en Perú era de 866.009, mientras que a la fecha la población venezolana en el país se redujo a 864.214, informó Migraciones a El Comercio.

Los datos brindados por la Superintendencia reflejan que en julio de este año empezó el descenso en el número entradas al país, y la cifra pasó a ser negativa desde setiembre. Uno de los datos a tener en cuenta para el análisis es que el 15 de junio entró en vigencia la exigencia de la visa humanitaria para todos aquellos venezolanos que desean ingresar a Perú.

En setiembre, ingresaron a Perú 6.635 personas y salieron 8.883; mientras que hasta el 18 de octubre entraron 3.016 y salieron 5.331. Los números de salidas superaron en más de 2.200 las entradas al Perú. [Ver infografía]

-Causas de la variación migratoria-

Roxana Del Águila, superintendenta nacional de Migraciones, explicó que el dinamismo que se está observando es parte de todo fenómeno migratorio. “Los que huyen buscan oportunidades de poder establecerse, de ahí su dinamismo; por ello vienen desplazándose permanentemente, por lo que estimamos que esta conducta propia de una crisis se repite en nuestra región”, dijo a El Comercio.

Entre las principales causas que han motivado la mayor salida de venezolanos del Perú y también una disminución en los ingresos es la exigencia de la visa y la motivación personal por buscar mejores oportunidades fuera del territorio nacional. La superintendenta Del Águila y Oscar Pérez, presidente de la ONG Unión Venezolana en Perú, coinciden en estos enfoques.

“Tiene que ver con la puesta en marcha de la exigencia de visa humanitaria para ingresar a Perú y ahora se está viendo el impacto. Además, lo que ha venido incidiendo en la disminución del ingreso regular de venezolanos a Perú, tomando en cuenta que la mayoría viene por vía terrestre, es la exigencia de visa en Ecuador", opinó Pérez.

Desde el 15 de junio, el Perú exige visa humanitaria a los ciudadanos venezolanos. (Foto: Dante Piaggio) DANTE PIAGGIO | EL COMERCIO

Según el representante de la ONG, varios venezolanos que quieren llegar a Perú para reunificarse con sus familias no pueden ingresar porque tuvieron un paso irregular por Ecuador. "Sucede que muchos venezolanos, incluso la inmensa mayoría que viene a reagruparse familiarmente, al no tener la visa ecuatoriana ingresan y cruzan de manera irregular. Al llegar al Cebaf Tumbes y al no haber hecho la ruta regular, no se les permite el ingreso a Perú. Esas son las dos causas directas para que se esté observando esta disminución drástica del ingreso de venezolanos a territorio peruano”, dijo.

Para Del Águila, la exigencia de la visa humanitaria y “la mayor fiscalización migratoria” ha hecho que “los migrantes irregulares busquen otros destinos y es parte de esta migración que, como señalo, se desplaza a otros destinos en la constante búsqueda de mejorar su situación. En muchos casos vemos que las familias se encuentran distribuidas en distintos países hasta establecerse y luego prosiguen su camino para agruparse nuevamente en los países vecinos”.

En este mismo sentido, Pérez opina que quienes están saliendo lo hacen porque encuentran mejores posibilidades fuera de Perú. “Quienes están saliendo en su mayoría son profesionales que están buscando la posibilidad de incorporarse en estos países a donde están migrando, incorporarse al aparato socio-productivo ejerciendo sus carreras. Se les ha hecho difícil ejercer su carrera y han venido encontrando posibilidades en otros países”, dijo. Los ciudadanos venezolanos que salen de Perú tienen como principales destinos países como Chile o Bolivia.

“Es difícil predecir qué sucederá en este caso de movilizaciones de migrantes. Como señalamos, estas personas siempre tienen la intención de mejorar sus rudimentarias condiciones de vida”, añadió Del Águila.

La reducción de la cifra tiene que ver también con la búsqueda de mejores oportunidades fuera del territorio nacional. (Foto: GEC) MONICA PALOMO | GRUPO EL COMERCIO

Además de estas salidas e ingresos regulares, también se han identificado pasos clandestinos en la frontera con Ecuador. Sobre ello, la representante de Migraciones sostuvo que este organismo, en coordinación con la Policía Nacional, ha incrementado los operativos en estos lugares. “Contamos con equipos móviles de verificación migratoria, sobre todo en el norte del país, para detectar el ingreso clandestino de personas de nacionalidad extranjera. Una vez evidenciada la vulneración fronteriza, son llevadas a los puestos de control para su registro biométrico y posterior declaratoria de inadmisibilidad a nuestro país e impedimento para ingresar. La Ley de Migraciones contempla la expulsión para los ciudadanos extranjeros que ingresen al país sin pasar por un control migratorio”, explicó.

Aclaró que al tratarse de pasos clandestinos, no se cuenta con una cifra de registro. Finalmente, respecto a los controles migratorios que se están realizando en diferentes ciudades del país, dijo que el objetivo es garantizar la seguridad nacional y el orden interno.

“El trabajo de Migraciones es detectar a los que infrinjan las leyes migratorias de nuestro país, y para ello contamos con el apoyo imprescindible de la Policía de Extranjería, con lo cual se inicia el registro para aplicar una posterior sanción. Esta varía de acuerdo a la condición de cada migrante en su documentación”, añadió.

-I nserción laboral-

Oscar Pérez dijo a El Comercio que regularizar a los más de 300 mil venezolanos que aún no cuentan con una calidad migratoria ayudaría a tener un mayor monitoreo sobre esta población.

“En dos semanas vamos a hacer públicos los primeros grupos de venezolanos que van a iniciar un proceso de revalidación de sus títulos para luego de su colegiatura acudir a las zonas donde existe demanda laboral en sus profesiones. Estamos hablando inicialmente de médicos, enfermeros y psicólogos", dijo Pérez sobre la iniciativa a la que se han sumado algunas entidades bancarias y universidades.

“Esta semana estuvimos trabajando con algunos grupos de venezolanos que son egresados de esas profesiones. Estamos haciendo un proceso de selección. Hemos logrado acuerdos con entidades bancarias con productos que van a permitir otorgar algunos créditos con tasas de interés bajas para los costos de revalidación y colegiatura”, finalizó.

-Vencimiento del PTP-

Migraciones recordó que aquellos ciudadanos venezolanos que iniciaron el trámite del Permiso Temporal de Permanencia (PTP) y aún no culminan su proceso de regularización tienen hasta el 13 de noviembre para hacerlo o caerían en una condición migratoria informal. Aún están pendientes los documentos de más de 54 mil 765 extranjeros.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe