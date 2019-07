Este domingo 7 de julio se realizarán las Elecciones municipales complementarias en 12 distritos de 9 regiones del país. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) exhorta a los electores acudir desde las 8 a.m. a los locales de votación para cumplir con el deber de votación, y a los miembros de mesa hacerse presentes desde las 7:30 a.m.

-Multas-



Los montos de las multas para los electores que no acudan a votar varían de acuerdo a si el distrito es considerado No pobre, Pobre no extremo o Pobre extremo. Esta clasificación se hace sobre la base de la información remitida por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

En los distritos de Aramango, Mirgas, Guadalupito, Huachos, Lachaqui, Sangallaya y Alto Inambari la multa por no votar es S/84 por ser considerados No pobre.

En los distritos de Condebamba, Mollepata y Pampamarca la multa que se pagará de no acudir a votar es S/42 por ser distritos calificados como Pobre no extremo.

Mientras que en los distritos de Huasmín y Chipao quienes no vayan a sufragar tendrán que pagar una multa de S/21 debido a que están considerados como distritos Pobre extremo.

De igual manera, el ciudadano que no acuda a votar, puede tramitar su dispensa ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Este trámite se realiza únicamente a partir del día siguiente de la elección.

Los miembros de mesa titulares y suplentes deben asistir a la instalación de la mesa de sufragio, de lo contrario también podrían tener una multa de S/210.

-Voto obligatorio-



El voto es obligatorio para todos los ciudadanos peruanos residentes en los distritos donde se llevará a cabo este proceso a partir de los 18 años. Para mayores de 70 años es facultativo.

Cledy Gutiérrez, especialista en Capacitación Electoral de la ONPE, dijo que se estima que los miembros de mesa acudan a los centros de votación desde las 7:30 a.m., aunque los recintos estarán abiertos desde las 7 a.m.

Los electores están convocados desde las 8 a.m. hasta las 4 p.m., hora en que se cerrarán las puertas de los locales de votación. En total, para este domingo se habilitarán 24 locales de votación y se instalarán 169 mesas de sufragio.



"En cuanto a la capacitación hemos llegado a 60% de miembros de mesa capacitados. Hay distritos donde hay una mayor participación, como Inambari y Guadalupito, dijo Gutiérrez a El Comercio.

-¿Por qué habrá elecciones complementarias?-



"En 11 distritos los votos nulos o blancos superaron los dos tercios de votos emitidos. Además, hubo situaciones de violencia porque algunas personas promovieron actos de violencia a partir de resultados que no favorecían a sus candidatos. Esto generó que las elecciones se invalidaran", precisó Cledy Gutiérrez.

Por otro lado, el el distrito de Huasmín se las elecciones se suspendieron por inasistencia del más del 50% de electores.

La funcionaria de la ONPE brindó también algunas recomendaciones para aquellos electores y miembros de mesa que deban cumplir su deber este domingo, día en que también se juega la final de la Copa América.

"Es un domingo especial. Tenemos un partido de fútbol, pero no por eso los ciudadanos deben descuidar su deber ciudadano. Acudan temprano, los miembros de mesa podrán usar radios siempre que no se afecte el derecho al voto, pero hay que cumplir con las elecciones. Asimismo, recordar que los electores no pueden usar teléfonos en la cámara secreta. Eso está prohibido", finalizó.

