Feriados 2018. Si tienes pendiente algún viaje para lo que queda del año, aún quedan dos feriados y días no laborables para este año 2018.

Estos feriados incluyen el Día de la Inmaculada Concepción y Navidad. Para el caso de trabajadores del sector público, ellos contarán además con otros 2 días no laborables compensables.

Estos días serán del jueves 1 hasta el domingo 4 de noviembre de 2018, según el Decreto Supremo Nº 021-2017-TR, publicado el 26 de diciembre del 2017.

Las horas dejadas de trabajar en los días no laborables establecidos serán compensadas en la semana posterior, o en la oportunidad que establezca el titular de cada entidad pública, en función a sus propias necesidades.



Los centros de trabajo del sector privado podrán acogerse a lo dispuesto en el dispositivo legal previo acuerdo entre el empleador y sus trabajadores, quienes deberán establecer la forma como se hará efectiva la recuperación de las horas dejadas de laborar. A falta de acuerdo, decidirá el empleador.

Están exceptuadas de los días no laborables declarados en el presente decreto supremo aquellas labores indispensables, en todo tipo de empresa, cuya paralización ponga en peligro a las personas, la seguridad o conservación de los bienes o impida la reanudación inmediata de la actividad ordinaria de la empresa.



ENERO

Lunes 1 de enero: Año Nuevo.

Martes 2 de enero: Feriado para Sector Público.

Viernes 19 de enero: Feriado en Puerto Maldonado por visita del papa.

Sábado 20 de enero: Feriado en Trujillo por visita del papa.



FEBRERO

No hay feriados en este mes.



MARZO

Jueves 29 de marzo: Jueves Santo.

Viernes 30 de marzo: Viernes Santo.



ABRIL

Domingo 1 de abril: Domingo de Resurrección.

Viernes 13 de abril: Feriado en Lima y el Callao por VIII Cumbre de las Américas.

Sábado 14 de abril: Feriado en Lima y el Callao por VIII Cumbre de las Américas.



MAYO

Martes 1 de mayo: Día del Trabajo.



JUNIO

Domingo 24 de junio: Fiesta del Inti Raymi.

Viernes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo.



JULIO



Viernes 27 de julio: Feriado no laborable compensable para el sector público.



Sábado 28 de julio: Independencia del Perú.



Domingo 29 de julio: Fiesta de la Independencia del Perú.



AGOSTO

Jueves 30 de agosto: Festividad de Santa Rosa de Lima.



Viernes 31 de agosto: Feriado no laborable compensable para el sector público.



OCTUBRE

Lunes 8 de octubre: Celebración del Combate de Angamos.



NOVIEMBRE

Jueves 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.



Viernes 2 de noviembre:feriado no laborable compensable para el sector público



DICIEMBRE

Sábado 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción.



Martes 25 de diciembre: Navidad



