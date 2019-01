The New York Times: estos son los mejores destinos del 2019

El diario The New York Times dio a conocer la lista de los mejores destinos para viajar en el 2019. Como cada año, las recomendaciones del influyente medio abarcan 52 lugares y atractivos turísticos de distintos rincones del mundo.



▷Ciudad de México, el destino más emocionante para viajar en 2019

​▷Cinco huariques para disfrutar de un buen ceviche en Lima



La lista de los 52 lugares que darán la hora este año es liderada por Puerto Rico. Un factor que destaca The New York Times es la recuperación de la isla tras el azote del huracán María, por lo que asegura no hay excusas para planear un viaje a este paraíso tropical. Una actividad que aconseja el medio a los turistas es visitar el castillo San Felipe del Morro, una imponente fortificación del siglo XVI.



Otros lugares que aparecen en el top 10 de imperdibles del 2019 son: Hampi (India), Santa Bárbara (California), Panamá, Munich (Alemania), Eilat (Israel), Islas setouchi ( Japón), Aalborg (Dinamarca), Las Azores (Portugal), Cuevas de hielo de ontario (Canadá).



A diferencia de ediciones anteriores, este año ningún atractivo peruano fue considerado dentro de la lista de lugares recomendados por The New York Times. Ya en el 2017 y 2018, el Valle Sagrado de los Incas y Kuélap habían formado parte de esta exclusiva lista.

Sudamérica dijo presente

Salvador, ubicada en el noreste de Brasil, es el destino de Sudamérica mejor ubicado en lista publicada por The New York Times. Sus fachadas coloniales, calles empedradas y hermosas playas hicieron que esta ciudad sea elegida en el puesto 14.



Otra de las recomendaciones del diario en Sudamérica es el Valle del Elqui (puesto 51). Considerado uno de los valles más importantes de Chile, su oferta turística es muy popular para los amantes de la naturaleza.



En el siguiente enlace puedes ver la lista completa de lugares para viajar el 2019, según The New York Times.