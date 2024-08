Carlos Gálvez, director del gremio minero energético de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE)

"Es difícil que se pueda desarrollar 24 proyectos en cinco años"

¿Es posible tener estos 24 proyectos encaminados en los próximos cinco años? ¿de qué depende?





Es difícil que se pueda desarrollar 24 proyectos en cinco años; sin embargo, hay algunos que están avanzando, como Tía María, por su respaldo político.

La ampliación de de Antamina está en marcha y eso no tiene ninguna resistencia y eso es más o menos una inversión de US$ 500 millones este año. Chalcobamba es algo que tiene que moverse muy rápidamente porque es el siguiente tajo de Las Bambas y eso va a tener que avanzar de todas maneras.

La conclusión de la ampliación de Chinalco ya debe estarse dando. Debe de estarse produciendo también, y ahí se necesita un poco más de impulso político, la conexión de Coroccohuayco que es la ampliación de Antapaccay, es algo que sí debería estar produciéndose dentro de los cinco años que vienen.

Se está avanzando con la construcción del proyecto de San Gabriel que es uno de menor tamaño, pero son unos US$ 50 millones aproximadamente.

Yumpag es un proyecto chico, pero también está avanzando. Debiera iniciarse la construcción de Corani que es la mina de plata que ya tiene para avanzar, esto es en Puno.

Ya también deberían de estar los permisos y las capacidades para empezar a construir Zafranal, que desde el 2016 no empieza construcción, pero hay mucho interés por avanzar.

Una de las cosas que debieron moverse son Michiquillay con Galeno y Conga, son tres que están en la misma cuenca que podrían compartir infraestructura y que lo ideal sería que pudieran avanzar en conjunto.





¿Es suficiente con lo que está avanzando para lograr esa meta en cinco años?





La parte de obtención de permisos es complicada y no hemos dado un real paso adelante con estos trámites. Es muy difícil que un funcionario público firme un permiso porque tiene temor a la censura. Si algo decide y le va bien, va a ganarse una palmadita en la espalda, pero si decide algo y no va bien, se va a ir a la cárcel. Mejor no toma una decisión.





¿Qué se está haciendo para incentivarlos?





Nada.Se está avanzando con la Ventanilla Única Electrónica, que lo que permite es tener información de a dónde está el expediente, pero en términos de que haya alguien que quiera firmar una autorización, falta gente, tienen miedo.





¿Confía en la visión del ministro de Energía y Minas para la labor de destrabe de proyectos?





Soy un convencido de que Rómulo Mucho quiere hacer las cosas positivas y que está completamente comprometido con el sector y con los proyectos. Pero tiene una resistencia importante alrededor. El apartado burocrático de por sí es un lastre que no es fácil de mover. Ese es el problema. Un hombre solo no puede, eso lo tiene que manejar un equipo debidamente afianzado.