Violación de terramoza: habla por primera vez la fiscal acusada de liberar a detenidos

Una semana después de la violación de una terramoza, los dos acusados siguen libres por una polémica decisión que motivó enfrentamientos entre el Ministerio Público y la Policía Nacional. Hoy, la fiscal adjunta que no aceptó la denuncia en Lima por tratarse de un caso ocurrido en Nasca dio sus descargos por primera vez.



Karina Toledo Wong habló en exclusiva con El Comercio tras conocer que el fiscal de la Nación Pablo Sánchez, dispuso separarla del cargo. Ella asegura que solo seguía órdenes.

¿Por qué no aceptó entrevistas cuando se le solicitó, para explicar la presunta liberación de los acusados de violar a una terramoza?

No tuve la autorización en su momento, pero ahora ya no necesito una. Siempre quise darlas, pero me hubiera ganado otro problema al hacerlo sin permiso. He sido bastante leal a mi institución y he cumplido todos los protocolos, pero en este momento nadie está apoyándome y, por el contrario, se está dando a notar una situación de responsabilidad cuando aún el proceso disciplinario está en marcha.



¿Qué restricciones tuvo para atender a la terramoza violada en ese bus de Transportes Palomino?

Lo que yo quiero dejar en claro, y que la opinión pública debe entender, es que hasta ayer las funciones que he realizado son de una fiscal adjunta. Nosotros [los adjuntos] no tenemos poder de decisión, no tenemos decisión para resolver un caso, sino que las ejecutamos. El que dispone es el fiscal provincial. El Ministerio Público es una entidad que está jerarquizada. Los fiscales provinciales son los encargados, lo responsables ante esta situación. Los adjuntos son los que ejecutan sus órdenes. Esa disposición que se realizó, haciendo transcribir la denuncia a Nazca, fue disposición expresa de la fiscal provincial de Lima [Fanny Uribe Tapahuasco]. Es mi fiscal superior.

A usted entonces le prohibieron abrir este caso…

Claro. A mí lo que la fiscal provincial me dispuso es que esta situación se transcriba, que se suspenda la diligencia y que se trascriba a efectos de que Nasca tenga la investigación. Mi participación ha sido ejecutar una disposición superior, no estaba facultada, como ningún adjunto, para hacer lo contrario, ni para resolver situaciones jurídicas dando libertad a nadie. No existe una disposición expresa de que los detenidos hayan salido libres. De haberse dispuesto su libertad, el encargado de hacerlo es un fiscal provincial. Este da libertad mediante una resolución expresa acompañando un acta de libertad. Algo que tampoco pasó en este caso.

¿Qué hacía la policía en ese momento?

La PNP estuvo al costado de los detenidos en todo momento. Eso de que la flagrancia había terminado es mentira. Porque ellos aún tenían todo el tiempo y la libertad para trasladar a los detenidos a Nasca como había sido dispuesto. Yo ejecuté una disposición superior.

¿La fiscal provincial estaba a su costado cuando le prohibió abrir el caso?

No estaba a mi costado, estaba en su despacho.



¿Cómo se lo dijo?

Me lo dijo de manera expresa. Por eso quiero aclarar que yo no dejé en libertad a nadie.



Fue disposición superior la de no recibir el caso, pero, ¿tuvo usted la intención de hacerlo?

En realidad yo le he podido decir miles de cosas, se le puede decir, pero la que dispone es la fiscal provincial. Aquí ya no está en juego el “qué le dijiste”.

Usted escuchó a la víctima de violación decir que el hecho se produjo a la altura de Nasca y se lo dijo a su superior…

Mis funciones como adjunta fueron advertir todas las situaciones. Por eso, cumplí con mi función de adjunta de advertir lo que escuché a efectos de que el despacho disponga.

¿En algún momento le advirtió que el artículo 22 del Nuevo Código Penal la facultaba a recibir el caso de violación en el bus en el destino final del viaje, es decir, en Lima?

No. Eso fue disposición de la fiscal provincial y todo estuvo en sus manos. Como te digo, lo que digamos nosotros puede ser válido pero ella dispone.

¿Y por qué a ella no la separaron también?

No tengo idea.

Le pregunto nuevamente. ¿Tenía usted la intención de escuchar a la víctima?

No importa qué intención tuve yo. Aquí es cómo se ha resuelto el caso y lo que ha traído como consecuencia. Lo que sí está en claro es que mi persona no le ha dado libertad a los acusados, porque no estaba en mis facultades. La PNP los tenía en calidad de detenidos, ellos pudieron seguir en calidad de detenidos. Corresponde a las autoridades policiales que precisen qué pasó. Dijeron que eran confesos, pero yo no podía determinar eso porque yo no tenía su declaración. Ustedes [la prensa] no tienen por qué estar capacitados de los procedimientos de la institución. Pero la policía estuvo en todo momento en coordinación con la fiscal provincial. En constante coordinación.

¿No había nada que les impedía a los policías llevar el caso ese día a Nasca?

No. Había un documento de por medio [que ordenaba el traslado]. Y también me han imputado haberle echado corrector líquido a un documento.

Si supuestamente la PNP ha dicho cosas falsas, ¿va a tomar acciones legales?

En su momento. Ahora estoy asimilando esta situación.