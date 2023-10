Tras la muerte del congresista fujimorista Hernando Guerra en Arequipa, se ha volteado la mirada al servicio de salud que se brinda en los establecimientos de provincias. La noche que falleció el parlamentario, el Centro de Salud del distrito Punta de Bombón, en la provincia de Islay, estaba cerrada por falta de médicos. El encargado, Víctor Lazo, declaró a los medios que el establecimiento solo atiende 12 horas, es decir desde las 8:00 am hasta las 8:00 pm. Fuera de ese horario no hay atención para nadie, ni siquiera si se trata de una emergencia.

La directora ejecutiva de la Red de Salud Islay, Julissa Pinto Roldán, explicó a El Comercio que el establecimiento, por ser de categoría I-3, brinda atención preventivo promocional (inmunizaciones, control de crecimiento del niño, consultas médicas, atención prenatal, pacientes con TBC y VIH, entre otros) que es atención básica de primer nivel y consultas externas.

“No tenemos especialistas. Actualmente trabajan cuatro médicos generales y cinco enfermeras. Además, de técnicos, asistentes y administrativos, en total hay 35 trabajadores de salud en el establecimiento para una población de 6.400 habitantes. Ya no nos damos abasto y es para una atención de 12 horas. Si queremos implementar a 24 horas tendríamos que duplicar el personal”, declaró Pinto Roldán.

La médico reconoce que la creación de nuevas plazas implica una asignación presupuestal permanente y ese trámite es difícil en el Ministerio de Salud (MINSA), por ello plantea, en forma temporal, mientras se elabore y culmine el proyecto un nuevo Centro de Salud, que las autoridades realicen convenios con las empresas privadas para atender la demanda de la población.

Convenio interrumpido

Hasta el 2019, la empresa Southern Perú, el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) y los Comités Locales de Administración de Salud (CLAS) mantenían un convenio para la contratación médicos. Eran 22 para el establecimiento de salud de Cocachacra,11 para Deán Valdivia y otros 11 para la Punta de Bombón, para garantizar la atención médica las 24 horas del día. El tercer y último convenio que se firmó con la minera fue de agosto de 2018 hasta junio de 2019.

El convenio caducó en la gestión del ex gobernador Elmer Cáceres Llica y no se pudo renovar por el rechazo de un sector de la población y de algunos alcaldes que se negaron a recibir el apoyo de la empresa minera. Para esa época volvió a estallar nuevamente el conflicto social, que tuvo al Valle de Tambo en paro y enfrentado a los policías por más de tres meses.

“Desgraciadamente los malos dirigentes difundieron el rechazo. Aquí no se trataban de que sean o no de la mina, se trataba de una necesidad. Lamentablemente vinieron los problemas y se cortaron esos contratos y la población se vio perjudicada. Es una mala gestión. Es cierto que las empresas privadas aprovechan de esas necesidades para entrar y congraciarse con la población, pero los resultados están ahí. Aquí hay divergencias con la mina y yo no estoy de acuerdo con varios puntos, pero se trata de la salud y la vida de las personas y más cuando el Estado no puede cubrir esas necesidades. Esperemos que se evalúe esa situación”, declaró a este medio la regidora de la Municipalidad distrital de Punta de Bombón, Paola Tejada.

Ante la necesidad urgente del servicio de salud, la empresa Southern Perú ha mostrado nuevamente su interés de reactivar ese convenio y seguir brindando el apoyo con la contratación de médicos para la Punta de Bombón y otros distritos del Valle de Tambo. El gerente de Desarrollo Comunitario de Southern Perú, Felipe Gonzales, señaló a este medio que el convenio ya no está vigente.

“En su momento fue de mucho beneficio para la población. Nosotros cubríamos el vacío que tenía el centro de salud. Ante la necesidad podemos retomar el convenio, no habría ningún inconveniente de parte de la empresa poder dar esta ayuda y sería motivo para fortalecer todos los establecimientos de salud, no solo en el Valle de Tambo. Si lo requieren lo hacemos”, expresó Felipe Gonzales.

El representante de la minera además aclaró que Southern no solo apoyó con el convenio para la contratación de los 44 médicos, sino también ayudaron a realizar los expedientes técnicos del Centro de Salud de Cocachacra y del hospital de Alto Inclán en Mollendo que ya fueron construidos. “En el caso del Centro de Salud de Punta de Bombón no se concretó (el apoyo para elaborar el expediente de un nuevo establecimiento) debido a que no se contaba con el terreno saneado, pero en este momento estaríamos en capacidad de hacerlo por obras por impuestos”, agregó.

Cuestión de facultades

El alcalde de Punta de Bombón, José Ramos Carrera, en entrevista a El Comercio, se negó a tramitar cualquier propuesta de convenio de apoyo de la empresa minera. Aclaró que la responsabilidad del centro de salud no es la municipalidad, sino del gobierno regional y del MINSA.

“Perdón que le diga de esta forma, pero que la empresa Southern haga el convenio aunque sea con el diablo, pero no lo puede hacer con el municipio. Nosotros no somos centro de salud, no somos Essalud o gobierno regional. Si el gobierno regional quiere firmar ese convenio, es problema de ellos, pero no involucren a la municipalidad. Que el MINSA se haga cargo. La empresa minera quiere involucrar al municipio y eso no es dable. No voy a exponerme al conflicto social, que eso lo arregle el gobierno regional”, sentenció enérgicamente la autoridad local.

El burgomaestre exigió al gobernador de Arequipa una solución definitiva al problema de salud de su distrito. Se trata de la construcción, implementación y contratación de personal para el nuevo centro de salud de categórica I-4. La autoridad explicó que solo manejan un presupuesto de S/ 7 millones y a lo mucho solo pueden contratar un médico y un técnico para la atención noche en la temporada de verano, porque se triplica la población que llega a las playas.

“El proyecto del nuevo mini hospital ya está en manos del gobierno regional desde la gestión pasada. Ya se le entregó el expediente del terreno y solo falta la voluntad del gobernador. Su financiamiento es de S/ 20 millones aproximadamente. Yo he sido alcalde en el 2015 -2018 y nosotros hemos logrado sanear el terreno y lo dejamos a la gestión siguiente y ellos le han entregado a la Gerencia de Salud para que hagan el expediente”, apuntó el alcalde.

En respuesta, el gerente regional de Salud, Walther Oporto Pérez, dijo a este medio que hasta el momento no hay nada concreto para la construcción del nuevo Centro de Salud para la Punta de Bombón, pero aclaró que más allá de la infraestructura, el real problema es la falta de médicos y no solo en la Punta de Bombón, sino en todos los establecimientos que hay en los distritos alejados. Desde su jefatura ha planteado una nueva reorganización de personal para realizar reasignaciones de médicos a establecimientos que no cuentan con el personal suficiente, pero resalta que la solución pasa por mayor asignación de recursos a las regiones.

“Ese proyecto del nuevo Centro de Salud para La Punta recién está en la etapa del saneamiento físico legal del terreno. Todavía no hay nada. Luego del saneamiento tendrían que hacer el perfil, luego el expediente técnico y después la ejecución, eso va a demorar. Ahora, si se construye la nueva infraestructura, el problema es el personal, sino hay personal no se resuelve nada. Estamos esperando que el MINSA nos asigne más presupuesto y todos los años lo solicitamos. Se hacen reuniones en Lima, se firman los documentos y acuerdo, pero no se cumple”, recalcó el médico Walther Oporto.

Sobre la intención de la empresa Southern Perú que tiene la disponibilidad de financiar la contratación de médicos en la provincia de Islay, el gerente de Salud dijo que no ha encontrado ningún convenio en su despacho y si hay alguna propuesta tendrían que tratarlo directamente con el gobierno regional.

El gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, se pronunció sobre la situación de los establecimientos de salud y aclaró que, si bien el marco legal dice que la atención del primer nivel es competencia de los gobiernos regionales, lamentó que esas competencias no hayan sido transferidas con sus respectivos presupuestos y cuando quieren contratar personal tienen que solicitarlo al Ministerio de Salud y ahí es la gran traba.

Sobre la iniciativa de la empresa minera de cubrir esa demanda en algunos centros de salud, dijo: “En el caso de Southern, hay que tener en cuenta, si bien es muy importante el trabajo y la participación del sector privado, nosotros no hemos encontrado vigente ese convenio y a la fecha no tenemos ninguna intención. El Estado no puede renunciar a sus obligaciones y deberes. Nosotros siempre hemos dicho bienvenido el apoyo del sector privado, pero eso no debe desplazar a las responsabilidades que tiene el Estado”, declaró.