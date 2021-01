Luego de que Manolo Fernández, CEO del laboratorio Farmacológicos Veterinarios SAC (Farvet), haya asegurado que no continuarían con el desarrollo de la candidata a vacuna contra el SARS-COV-2, la empresa ahora señala que tomaron la decisión de sí seguir con el proyecto.

A través de un comunicado, el laboratorio indica que sus investigaciones en la fase preclínica (pruebas en animales) han concluido con “resultados mucho más exitosos de lo esperado” y que se encuentran desarrollando el informe correspondiente para recibir aprobación de las autoridades e iniciar los ensayos clínicos (fases I, II, III) con humanos.

Sobre las declaraciones de Fernández, el comunicado indica que corresponden “a las opciones que se presentaron en un determinado momento”, pero que tomaron la decisión de continuar trabajando en el proyecto luego de haberlo “discutido internamente con nuestro equipo y a la luz de los últimos resultados muy favorables de la vacuna candidata en los ensayos preclínicos”.

“Realmente estoy muy estresado y agotado por esta situación, entonces hemos acordado hoy con el Dr. Mirko [Zimic] solamente terminar el trabajo de investigación correspondiente en animales. Vamos a presentarlo a la publicación internacional y si hay alguien quiere terminar el proyecto se lo damos. Pero Farvet no va a seguir continuando en estos proyectos porque lamentablemente más son los problemas que los beneficios”, había dicho Manolo Fernández a El Comercio en una entrevista publicada el último domingo.

Manolo Fernández: “Farvet no va a continuar con los ensayos clínicos de la vacuna”

De acuerdo con las declaraciones de Fernández, su laboratorio no podía continuar por tratarse de uno destinado a la elaboración de vacunas para animales. “Lamentamos no podemos continuar porque no somos un laboratorio humano. El estudio de voluntarios dependerá del Gobierno. Si el gobierno quiere continuar, tiene el proyecto, si Cayetano quiere continuar, tiene el proyecto, si Pfizer quiere, lo tiene [...] Lo que tengo que hacer es este proyecto pasárselo a otro. La fase humana no es mi competencia”, agregó Fernández.

Al respecto, el comunicado señala que Farvet no cuenta con la certificación necesaria para producir la vacuna candidata con registros de BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) Humanos, por lo que consideran tercerizar la manufactura a un laboratorio extranjero que pueda desarrollar las primeras dosis requeridos para ensayos clínicos.

Tras las declaraciones de Fernández, en redes sociales surgieron anuncios de marchas en Chincha, sede del laboratorio, en respaldo a su candidata de vacuna. “Invitamos a la población chinchana y de la región Ica se abstengan de acudir a demostraciones y manifestaciones multitudinarias donde no se respete el distanciamiento social y que podrían ocasionar daños graves a la salud pública y a la paz que tanto necesita el país”, señala el comunicado sobre el tema.

Farvet elabora tres candidatas a vacuna contra el Saras-CoV -2. Una de ellas, basada en la proteína recombinante del virus, junto a la UPCH. Las otras dos corresponden a un proyecto de vacuna con una salmonela modificada y otra con el virus de Newcastle. Esta última es la que Farvet considera con mayor potencialidad y se distribuiría de forma intranasal.

Sin embargo, los cuestionamientos sobre la seriedad del trabajo surgieron cuando Manolo Fernández aseguró en varias entrevistas que ya ha vacunado a personas antes de realizar ensayos clínicos en humanos. Dijo que, además de él, ha usado su candidata en 35 trabajadores de su empresa y su familia.

En un comunicado previo, Farvet indicó que no ha realizado ninguna vacunación porque no cuenta autorización para ello. El mismo Manolo Fernández dijo a este Diario que sus declaraciones fueron una equivocación que surgió de su efusividad. No obstante, en Chincha conocimos el caso de un empresario amigo de Fernández que dijo aseguró haber recibido la intranasal.

