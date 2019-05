El Señor de Luren volverá a su templo luego de 12 años del terremoto en Ica

Quince de agosto del 2007. Eran las 6:41 p.m. en Ica y acababa de terminar la misa de la tarde en el Santuario del Señor de Luren. Casi todas las personas se habían retirado cuando súbitamente la tierra comenzó a temblar. La iglesia, que un momento antes estuvo abarrotada por los feligreses, se agitó durante los tres minutos que duró el terremoto de magnitud 7.9. En medio del pánico y la oscuridad, la torre principal de unos 40 metros de alto se partió y cayó hacia el interior del templo, sobre la nave central, dejando una gran nube de polvo y un golpe seco que se sintió en el corazón de los devotos iqueños.



Muchas personas murieron ese día atrapadas en las iglesias de Pisco, Chincha e Ica. Sin embargo, en esta estructura cuya construcción se inició en 1918 no hubo víctimas mortales que lamentar. Por seguridad, permaneció cerrada hasta este año, que culminó su reconstrucción.

“Se ha reforzado la fe del pueblo. Son situaciones que marcan al pueblo, pero también es momento para que puedan reafirmar su fe en el Señor”, dijo a El Comercio el padre Grover Cáceres, párroco principal del santuario, quien alista la próxima apertura.

Casi dos años ha tomado el trabajo para tener en pie a la popular iglesia, con las mismas características arquitectónicas anteriores al terremoto, de diseño ecléctico, en forma de cruz, y con nuevos espacios para vecinos y turistas: un centro de interpretación (anfiteatro), un pequeño museo y una alameda. Toda la estructura es nueva, pero mantiene detalles artísticos que fueron recuperados del anterior templo.

“Se ha ido desmontando todo lo que se pueda rescatar y se ha ido sacando medidas y moldes para hacerlo igual. Es tal cual, con todos los detalles”, menciona Cáceres, miembro de la Orden de los Carmelitas Descalzos. La diferencia es que ahora la estructura es de concreto armado. El anterior templo, de ladrillo con mezcla de cemento, carecía de columnas.

Así se encontraba la iglesia del Señor de Luren, antes de la reconstrucción. Esta es la zona conocida como Presbítero, donde se ubica el altar principal, y cruza la nave central (Foto: Archivo GEC).

“Los cimientos eran bastante superficiales, solamente eran de 60 centímetros y no tenían columnas, estaba todo rajado y en la bóveda estaba ‘soplado’. Es decir que el metal estaba corroído y el concreto se estaba desprendiendo. Los especialistas nos dijeron que la recomendación era demoler y reconstruirlo igual para que sea un lugar seguro”, menciona.

—El camino de la reconstrucción—

Pasaron casi 12 años desde el terremoto. Fue en el 2016 que se trabajó un expediente técnico y a fines del 2017 que se inició la ejecución de la obra. Ahora se encuentra en fase de solución de observaciones. Está a cargo del Consorcio Señor de Luren, integrado por Cosapi e IVC. El financiamiento está en manos de la minera Shougang Hierro Perú y del municipio provincial de Ica, bajo la modalidad de obra por impuestos.

“Antes de la demolición, que se llamó desmontaje estructural, se procedió a hacer el proceso de rescate de elementos arquitectónicos”, indica Aarón Pachari Ramos, gerente adjunto del proyecto. Al principio se encontró el 30% de la estructura en pie. Por su valor artístico e histórico, se retiraron elementos decorativos como pinturas originales, vitrales, palmetos, rosetones, puertas, retablos, luminarias principales y tres campanas, tras coordinación con el Ministerio de Cultura.

Así se realizó la reconstrucción en 3D del templo del Señor de Luren con tecnología de escáner laser integrada con fotogrametría drone (Imagen: Difusión).

Pero el trabajo demandó mayor aplicación de la tecnología. “Con la moldura existente se ha tenido que usar herramientas especiales para determinar las formas de las molduras para poder replicarlas. Hemos usado un Scanner 3D porque hay zonas a las que no podemos acceder. Por medio de equipos de rayo láser se determinó con una nube de puntos la forma de los elementos tanto del exterior como del interior”, señala Pachari. Es así como se hizo la reconstrucción virtual.

La ejecución de la obra culminó el 31 de marzo de este año, con algunos detalles por culminar. “Básicamente son correcciones de pinturas y de alineamientos, pero son cosas menores”, explica el gerente a cargo del trabajo.

El templo tiene forma de cruz y está compuesto por el Ábside, donde se ubica el altar principal y una cúpula. La Nave Central es cruzada por el Presbítero, es un bloque que en los extremos lleva por nombre el Evangelio y la Epístola. En la entrada principal cuenta con una torre de 40 metros de alto.

El Santuario del Señor de Luren tiene forma de cruz. En la entrada se encuentra la torre, seguida por la nave central que es cruzada por el Presbítero, sobre la que se levanta una cúpula.

—Volver—

Tres días durarán las actividades por la inauguración del templo. El municipio de Ica anunció que estas iniciarán el 14 de junio con una procesión de la imagen del Señor de Luren, acompañado por los devotos iqueños. “Será un recorrido de 6 cuadras. Lo que se quiere es que esté en la puerta, a la hora en que ocurrió el terremoto. Van a tocar las campanas y el Señor de Luren estará en la entrada de la iglesia”, anunció la alcaldesa provincial Emma Mejía.

En comunicación con El Comercio, la alcaldesa indicó que un día después de la procesión se hará la inauguración oficial con la presencia del presidente Martín Vizcarra, entre otras autoridades regionales y religiosas. Se espera que asistan unas 5 mil personas, entre vecinos y turistas. Desde el domingo 16 el nuevo templo estará abierto al público.

En los alrededores del Santuario del Señor de Luren se encuentra una serie de arcos que adornan el vecindario (Foto: Alonso Chero / El Comercio).

En esta gran cruz se ubicará la imagen del Señor de Luren, que por el momento se encuentra en una capilla provisional (Foto: Alonso Chero / El Comercio).

Se trata de una obra esperada por la población católica de Ica. “Es un ícono de la humanidad, de la ciudad de Ica, es nuestro Santo Patrón. La gente se siente feliz y renovada”, comenta Caridad Campos, devota de la archicofradía del santuario. Otra de las personas que mostró su felicidad fue Nelly María Helena Cierralta, hija del arquitecto Alberto Cierralta, quien diseñó el antiguo templo. “Me siento emocionada y muy contenta de verlo nuevamente en pie”, dijo al ingresar a la nueva iglesia que sigue el mismo diseño anterior. Aquella construcción demoró unos 20 años en finalizar.

Durante todo este tiempo, después del 15 de agosto del 2007, la imagen del Señor de Luren, conocida por las historias de sus milagros, permaneció en la capilla provisional levantada en el convento de la Orden de los Carmelitas Descalzos.

Los vitrales fueron recuperados del anterior templo que cayó por el terremoto del 2007 (Foto: Alonso Chero / El Comercio).

Obra se encuentra en fase de solución de observaciones (Foto: Alonso Chero / El Comercio).

Así se encuentra por dentro el templo, con amplia iluminación que resalta la decoración (Foto: Difusión).

—Más por trabajar—

Las calles de Ica aún muestran las huellas del terremoto. Algunas viviendas, locales y vías siguen dañadas y en espera de la reconstrucción. Mejía indicó que como municipio provincial están gestionando la realización de tres by-pass junto al Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC). El concurso publicó se realizará en junio. También indicó que debido al movimiento telúrico quedó afectado el Coliseo Municipal y que “prácticamente se encuentra botado”. Para ello se necesita un presupuesto de S/13 millones.

Pero el caso más resaltante es el de la Catedral de Ica. El proyecto se encuentra paralizado debido a la falta de presupuesto por lo que necesita más participantes. “La Catedral todavía no ha sido factible hacer la reconstrucción debido a que como municipalidad no contamos con un presupuesto tan alto, teniendo en cuenta que ya tenemos una obra por impuesto. Se está viendo la posibilidad de conseguir presupuesto y trabajarlo con el gobierno regional para que se pueda realizar la reconstrucción de este templo”, explicó.



En la parte posterior del templo se ubica un anfiteatro y un museo con la historia del Señor de Luren y de Ica (Foto: Alonso Chero / El Comercio).

El padre Grover Cáceres muestra el museo que detalla la historia del Señor de Luren y de Ica. Se encuentra en la parte posterior del templo. (Foto: Alonso Chero / El Comercio)

—Más datos—

• Según información del municipio iqueño, la obra del Santuario del Señor de Luren costó S/ 36’016.276,13. Alrededor de 13 millones de soles son pagados por la comuna de manera directa. El resto es financiado bajo la modalidad de obra por impuesto.

• El área de trabajo es de unos 5 mil m2.

• En marzo del año pasado, durante los trabajos de excavación, se encontraron los restos humanos de 80 cadáveres. La investigación determinó que no guardan contexto común. Podrían haber sido enterrados debido a una fiebre que afectó la localidad.

• Además de la imagen del Señor de Luren, hay alrededor de 14 imágenes artísticas de santos que regresarán al nuevo templo.

• El terremoto del 2007 tuvo su epicentro a 60 km al oeste de Pisco. Dejó un saldo de 596 fallecidos y más de 400 mil damnificados, según información de Defensa Civil. Provocó daños en al menos cinco departamentos y se sintió en Ecuador y Colombia.

• ProInversión otorgó a Cosapi el reconocimiento con mención especial en la categoría de “Innovación en metodologías en gestión de proyectos bajo el mecanismo de obras por impuestos”.

En el centro del templo, sobre el cruce del Presbítero y la Nave Central, se ubica la cúpula con pinturas originales (Foto: Alonso Chero / El Comercio).

El Señor de Luren se encuentra en una capilla provisional. Será llevado en procesión hasta el nuevo templo.Se remonta a la época colonial y ha sobrevivido a un incendio y un terremoto (Foto: Alonso Chero / El Comercio).

—Historia detrás de la tragedia—

​

► Sobrevivir al terremoto

Carlos Salas era el organista del templo del Señor de Luren, con 34 años de trabajo. En el momento del terremoto se encontraba en la zona del coro alto, alistando su material para la siguiente misa, debajo de la torre que luego se partió en dos. “Unos meses antes Indeci hizo unas observaciones y le dijeron que la zona más segura era una esquina. Como era una persona calmada, buscó el sitio que le recomendaron que se pusiera”, comentó Gisela Salas, hija del sobreviviente al sismo.



Recuerda que no había luz y salió de los escombros cubierto de polvo. “Cuando él llega a la casa era una persona desconocida porque estaba blanco, lleno de toda la tierra. Yo no lo había distinguido", indica a este Diario desde el mismo lugar donde sobrevivió su padre.



Algunos años después Carlos Salas falleció. Su muerte ocurrió en la capilla provisional, mientras esperaba la siguiente misa de las 6 de la tarde. “Irónicamente no murió en la iglesia en el terremoto pero igual murió en la capilla. A él le dio un infarto, terminando la misa de 6 y esperando la misa de las 7. No murió el 15 de agosto pero murió en el 2015. Para nosotros es algo fuerte”, comenta la hija del recordado músico iqueño que formó una familia que continúa su legado artístico.

► Un pueblo y su devoción

La devoción hacia el Señor de Luren es fuerte en la población de Ica. Se remonta a la época colonial. El padre Grover Cáceres menciona que el 25 de febrero de 1560 llega la imagen del Señor de Luren. "La leyenda cuenta que lo trajeron en lomo de bestia, en una caja, y la mula o el caballo se detuvo y no se quiso mover más. Allí construyeron la iglesia", indica. Pero, según la historia, la imagen fue adquirida por un sacerdote franciscano en Lima. Provenía de un barco que naufragó con varios objetos de valor provenientes de Europa.



Por otro lado, también contó que el lugar donde se encuentra el templo era una zona agrícola de nativos. "La zona se llamaba Urin Ica y con el tiempo ha ido cambiando a Luren", menciona. Este sería el origen de la denominación del Señor de Luren. Los fieles rezaban para tener buenas cosechas.



Uno de los hitos fundamentales en su historia fue el incendio del 23 de junio de 1918, que destruyó la antigua capilla y afectó la imagen, que es un Cristo crucificado de tamaño natural. Primero se restauró la efigie y luego el templo. Cuenta el padre Grover que "al siguiente año empiezan a trabajar en el santuario, se pusieron los cimientos y terminaron la construcción por los años 40".



Esta edificación se mantuvo en pie hasta el terremoto del 2007 pero la imagen quedó intacta. Elena Cierralta, hija del arquitecto Alberto Cierralta, quien diseñó el primer templo, contó detalles de aquel día. “Empezó y al segundo remezón cayó la torre. Si cae a la plazuela no hubiera pasado nada. Mi afán era el Señor pero estaba intacto. La ola sísmica se ha desviado y no lo tocó al Señor, estaba igualito”, comenta. Por ello, para los fieles creyentes, los milagros son parte de la devoción al Señor de Luren.