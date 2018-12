Junín: al menos 17 heridos deja colisión de bus interprovincial con volquete

El choque por alcance de un bus interprovincial contra un volquete en la carretera central, a la altura del distrito de Muquiyauyo, provincia de Jauja (Junín) dejó al menos 17 personas heridas quienes fueron evacuadas por diversas ambulancias del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), bomberos hasta diversos hospitales y clínicas de Huancayo.

El violento choque se registró al promediar las 8:40 de la noche y al cierre de esta nota la vía permanecía cerrada por el ómnibus de la empresa Móvil Bus de placa D0A-956 y la otra unidad de carga F8O-711 que yacían en medio de la pista.

Según el chofer del bus quien se identificó como Javier Calderón, su unidad se trasladaba de Lima con dirección a Huancayo y al llegar a dicho sector no se percató de la unidad que estaba estacionada ya que no tenía las luces prendidas.



“Sus conoces de seguridad habían sido colocados como a un metro de distancia. Un auto venía con las luces en alta y por eso no me percaté”, precisó.

En tanto, en conductor del volquete quien dijo llamarse Jhon Cárdenas precisó que sí había cumplido con colocar las medidas de seguridad y que fue la excesiva velocidad del bus que no le permitió hacer otra maniobra y terminó impactando en la parte trasera de su vehículo.

Al lugar también llegaron miembros policiales de la comisaría de Sincos quienes también evacuaron a los primeros heridos y ayudaron a salir a algunos pasajeros con escaleras ya que la puerta de salida estaba bloqueada. Los miembros del orden detuvieron a los dos conductores quienes resultaron ilesos y los trasladaron para los exámenes respectivos.