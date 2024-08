El mal tiempo de Junín causó grandes daños en el escenario instalado en la Pampa Chacamarca, donde se llevaría a cabo la conmemoración de la Batalla de Junín. El evento estaba programado para este martes 06 de agosto y contaría con la presencia de la presidenta Dina Boluarte.

Los primeros informes señalan que la estructura no resistió los intensos vientos, lluvias y granizo registrados la madrugada de este lunes. Cabe mencionar que, hasta el momento, el Gobierno no ha informado si el evento será postergado o cancelado.

Fuertes vientos y granizo afectaron los estrados, que fueron instalados para la conmemoración de la Batalla de Junín en la que iba a participar la presidenta Dina Boluarte



Rechazan la presencia de la presidenta Dina Boluarte Zegarra

Alejandro Gamarra, presidente del Frente de Defensa de los Intereses de la provincia, aseguró que no permitirán que la jefa de Estado, mis ministros y otros altos funcionarios, presidan el evento, argumentando que el Ejecutivo y el Gobierno Regional no cumplieron con sus promesas de gestión.

“Nosotros no queremos promesas vacías. La señora Boluarte y el gobernador regional no han gestionado ni ejecutado ninguna obra trascendental para nuestra región, pese a las continuas solicitudes de los ciudadanos. La población de Junín no ha visto ningún avance en proyectos cruciales como el Hospital de Apoyo Junín o el parque temático. Todo se ha quedado en anuncios sin materializarse”, señaló a un diario local.

“Junín ha estado esperando durante mucho tiempo que se cumplan las promesas hechas por el gobierno. No hemos visto avances en la construcción de la carretera ni en el hospital. Las palabras no son suficientes, necesitamos acciones concretas”, agregó.

¿Desde cuándo se conmemora el feriado del 6 de agosto en Perú?

El 26 de julio de 2022, el gobierno promulgó en el diario oficial El Peruano la ley N.° 31530, que declara el 6 de agosto como feriado nacional para conmemorar la Batalla de Junín, uno de los decisivos enfrentamientos efectuados durante nuestro proceso de independencia.