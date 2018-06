Familiares de alcalde de Pataz aseguran que recibía amenazas

El alcalde de la Municipalidad Provincial de Pataz (en la sierra de La Libertad), Robert Bogarín Vigo, denunció que fue secuestrado por varias horas desde la noche del martes, hasta ser liberado en la madrugada de ayer en el caserío de Huanapampa, distrito de Tayabamba.



Aunque Bogarín no dio declaraciones a medios de prensa, contó a voceros de la municipalidad parte de lo ocurrido. Según su versión, cuando la noche del martes llegó a su casa, se topó con dos sujetos que se escondían dentro de su habitación. Estos lo encañonaron e increparon por no haber respondido los mensajes y llamadas extorsivas de los días anteriores.



Los gritos alertaron al guardaespaldas del alcalde, que estaba también en la vivienda. Este se enfrentó a un tercer atacante, pero fue reducido de un golpe en la cabeza. Tras ello, Bogarín fue sacado a la fuerza del inmueble. Estuvo alrededor de tres horas en manos de sus captores, vendado y amordazado. Dijo que no sufrió maltratos físicos, pero sí agresiones verbales. Según su versión, los sujetos lo liberaron al enterarse de que las rondas campesinas habían salido a buscarlo.



Una vez liberado en el caserío de Huanapampa, caminó durante seis horas hasta ser auxiliado y trasladado en una moto al hospital de Tayabamba. No presentaba heridas graves, pero sí hematomas y rasguños.



—Buscan a los captores—

El jefe de la III Macrorregión Policial La Libertad-Áncash, general PNP César Vallejos Mori, informó que un grupo especializado de la División de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia (Divicaj) viajó a Pataz para investigar los hechos e identificar y capturar a los secuestradores. Se realizará un peritaje en el domicilio, en el camino que recorrieron y se buscará el vehículo en el que Bogarín fue transportado.



Según el oficial, familiares del alcalde le dijeron ayer que Bogarín “había recibido amenazas telefónicas al parecer por personas que están en contra de su gestión”.



—Provincia convulsa—

Bogarín no es la única autoridad de la provincia de Pataz que ha sido atacada o amenazada. En los últimos años, se han reportado por lo menos otros dos casos.



En marzo del 2015, dos sujetos, uno de ellos armado, intentaron atacar al alcalde del distrito de Parcoy (pertenece a esta provincia), Francisco Zavala Franco, en pleno Centro Histórico de Trujillo. El burgomaestre contó que recibía amenazas de muerte de sujetos extraños desde hacía tres meses. “Me piden que trabaje tranquilo, sin hacer ruido [de alguna investigación a gestiones anteriores]”, dijo en ese entonces.



Meses antes, en julio del 2014, Víctor Castilla, presidente del Jurado Electoral Especial (JEE) de Pataz, denunció que había recibido amenazas de muerte de un sujeto que le dio 24 horas para dejar la ciudad.



Pataz, una provincia de la sierra liberteña que limita con San Martín y Huánuco, sirve desde hace años como una ruta del narcotráfico proveniente de esas regiones, y es una zona de escasa protección policial.



Semanas atrás, el alcalde Bogarín llegó a Trujillo para pedir mayor presencia policial en su provincia debido a un incremento de la delincuencia. Según informó el general Vallejos, Tayabamba cuenta con 19 agentes policiales.