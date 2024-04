Un grupo de hampones asaltaron un bus interprovincial que se dirigía a la ciudad de Bagua Grande, en la región Amazonas. Una de las víctimas solicitó ayuda para hallar su equipaje robado, pues en el interior del mismo se encontraba una urna con las cenizas de su madre.

La mujer, identificada como Fanny Gallegos Zubaite, explicó a RPP que tomó el bus interprovincial de la empresa Divino Señor en el terminar Plaza Norte, en Independencia. Añadió que en medio del trayecto, específicamente en Trujillo, el vehículo fue interceptado por malhechores que subieron, asaltaron a seis pasajeros y se llevaron varias maletas.

Pero esto no fue todo, pues Gallegos reveló que recibe llamadas extorsivas por parte de individuos que aparentemente encontraron la urna. Señaló que esto ocurre luego de hacer pública su denuncia.

“Yo ahora le pido la foto con la urna de mi mamá, que me mande a mi WhatsApp para ver si es eso, me están pidiendo dinero. Por favor, no me pidas dinero, yo no tengo, de dónde te voy a dar, si tienes a tu madre y eres una persona de buen corazón, entonces entrégalo”, explicó al mencionado medio.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.