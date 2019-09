La Libertad: más de S/5 millones destinados a compra de equipos médicos no fueron ejecutados

La Contraloría General de la República confirmó este jueves que el Gobierno Regional de La Libertad no ejecutó los S/5’649.810 que le fueron transferidos para la compra de equipos médicos para el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (IREN) y los hospitales Regional Docente y Belén de Trujillo.

► ¿Cuántos bebes prematuros fallecen en los hospitales regionales y por qué causas?



► Siete de cada mil recién nacidos mueren en el Perú



► Un problema más allá de las incubadoras: ¿cuáles son los riesgos de los prematuros en Perú?



“El Informe de Visita de Control N° 19-2019-OCI/5342-SVC señala que el Ministerio de Salud destinó presupuesto a favor del Gobierno Regional, pero este no fue ejecutado en el año fiscal 2018 y tuvo que ser devuelto al tesoro público, lo que imposibilitó la compra oportuna de equipos médicos”, indicó la Contraloría.



El presupuesto destinado para los hospitales Regional y Belén era para la adquisición de equipos de Rayos X, esterilizador de vapor, incubadoras y calentadores de bebés, lámparas de calor, unidades de monitoreo de signos vitales y ventiladores para cuidados intensivos, tanto para adultos como para uso pediátrico.

Para el IREN, el único hospital especializado en cáncer del norte del Perú, el presupuesto estaba dirigido para la adquisición de un ventilador mecánico, que brinda soporte respiratorio al paciente; una máquina de anestesia y un video gastro fibroscopio.



“Las licitaciones para la compra de los equipos mencionados no se realizaron por la falta de celeridad en el proceso de contratación de las áreas involucradas. [Además], los procesos no llegaron a la fase de ‘compromiso’, que es una requisito para que el dinero no sea revertido al tesoro público por incumplimiento”, añadió la institución estatal.



Ante esta situación, el contralor de La Libertad, Ronny Rubina, indicó que ha recomendado al Gobierno Regional tomar las acciones que correspondan.

Días atrás, cuando se reveló que 60 recién nacidos habían fallecido en los hospitales Regional y Belén de Trujillo en lo que va del año, el gerente regional de Salud, Constantino Vila Córdova, indicó que el dinero revirtió porque fue desembolsado en octubre y no hubo tiempo para adquirir los equipos médicos. Sin embargo, para la Contraloría esta versión no es correcta.

- Emergencia -

Tras revelarse el fallecimiento de 60 recién nacidos y por la difícil situación en que se encuentran las áreas de Neonatología de los hospitales Regional Belén de Trujillo, el consejo del Gobierno Regional de La Libertad acordó, este jueves, solicitar al gobernador regional pida al Minsa se declare en emergencia este sector en la región.



La sesión extraordinaria del legislativo regional estuvo presidida por el consejero regional David Calderón de los Ríos y tuvo como punto único de agenda la exposición ante el pleno del gerente regional de Salud, Constantino Vila, y los directores de los citados hospitales.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe