La Defensoría del Pueblo hizo un llamado al presidente del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec) de La Libertad ―presidido por el gobernador César Acuña― a fin de que convoque a una sesión extraordinaria de sus integrantes y, así, se adopten medidas para desarticular las organizaciones criminales asentadas en la provincia de Pataz, luego de la masacre ocurrida en la sede de la minera La Poderosa, que dejó a nueve trabajadores muertos.

La entidad también invoca a la Coresec a mantenerse en sesión permanente en tanto se mantenga la inseguridad en dicha provincia, de acuerdo al pronunciamiento emitido el último 3 de diciembre.

Coresec no abordó matanza en Pataz

Como se recuerda, después del crimen perpetrado en Pataz durante la madrugada del 2 de diciembre, el gobernador regional César Acuña aún no sabía de la situación y se había enterado por la información difundida en los medios de comunicación. Ello, a pesar de que la mañana de ese mismo día, el Comité de Seguridad sesionó.

Siete sujetos fueron detenidos tras ser implicados en la masacre en Pataz: dos son venezolanos y cinco son peruanos. (Foto: PNP) / SYSTEM

Debido a esta falta de comunicación, el comité abocado a tomar decisiones sobre temas de seguridad en la región ni siquiera mencionó la matanza en Pataz que ha enlutado a más de nueve familias.

“Como gobernador regional hemos estado en Consejo de Seguridad y no sabíamos nada, significa que el servicio de inteligencia e información de la Policía es cero. Hemos estado toda la mañana, han estado coroneles y no han dicho nada. Eso ha ocurrido a la una de la madrugada, hemos estado toda la mañana en la sesión del Coresec y ningún coronel presente en la reunión ha dicho nada. Eso es lamentable (...)He solicitado al Premier la presencia del Ejército”, manifestó Acuña Peralta ante los medios de comunicación.

Actualmente, en Pataz se halla un grueso contingente policial de cerca de 200 efectivos, así como los ministros del Interior y Energía y Minas. Además, el Ejecutivo está considerando la intervención de las Fuerzas Armadas en la provincia afectada, pues se cree que el ataque armado fue llevado a cabo por mineros ilegales y posiblemente integrantes de la peligrosa organización transnacional “El Tren de Aragua”.