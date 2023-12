Tras el ataque reportado en el interior de un socavón de la minera Poderosa que dejó nueve personas fallecidas y 15 heridas, el gobernador regional César Acuña Peralta pidió que se cumpla el estado de emergencia en Pataz y solicitó la presencia del Ejército.

“Ni bien me informe (del caso) me comunique con el premier y le pedí que intervenga. Mañana (lunes) en Concejo de Ministros van a determinar las acciones que van a tomar. […] Que declaren en emergencia (Pataz), pero no solo en el papel. Falta que ese estado de emergencia se cumpla y actúe. Le he pedido al premier la presencia del Ejército”, dijo Acuña ante la prensa.

“Tenemos que aceptar que es un enfrentamiento entre los formales y los informales. Lamento mucho que por intereses económicos hoy veamos lo que ha pasado. Y si no intervenimos todos, esto será un caos. Espero que esto sea un punto de quiebre en cuanto al accionar de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, del Ejecutivo y de la Región”, agregó.

Por su parte, el ministro de Defensa Jorge Chávez indicó que se ha emitido un comunicado sobre lo sucedido en Pataz y el accionar que tuvo la Policía Nacional. Además, aseguró que en las próximas horas se reunirán las autoridades para buscar soluciones rápidas.

“Ya se ha emitido un comunicado por parte del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional indicando el balance, el resultado y lamentar los hechos descritos anteriormente, que han sido llevados en el marco del actuar de nuestra policía de que ha desplazado cerca de 60 efectivos a la zona para incrementar los efectivos que se tenían”, dijo a la prensa.

“Hoy tenemos una reunión dispuesta por la señora presidenta (Dina Boluarte) y el señor premier (Alberto Otárola) para determinar cuál va hacer el actuar de las fuerzas del orden”, agregó.

Por otro lado, resaltó que las tres bandas criminales que están en Pataz son integradas por ciudadanos extranjeros vinculados al Tren de Aragua.