La última información pública que dio la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) sobre el prometido Sistema de Alerta Temprana (SAT) para eventos meteorológicos fue en abril. El 14 de ese mes ingresaron al país dos radares meteorológicos y la nota de prensa de entonces indicaba que serían instalados “en los próximos meses”. Este elemento clave para la prevención de desastres; sin embargo, no estará disponible por lo menos dos años más. Mientras tanto, las probabilidades de que el próximo Fenómeno de El Niño Costero sea fuerte o moderado este verano alcanzan el 77%.

La finalidad del SAT es informar con anticipación y precisión la ocurrencia de lluvias, huaicos o inundaciones a fin de que las autoridades apliquen medidas de protección eficaces. El proyecto, cuyo contrato con el Consorcio Alerta Perú se firmó en octubre del año 2021, inició con un presupuesto de 35 millones de soles para el diseño e implementación del sistema de alerta en nueve ríos y una quebrada de siete regiones (Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima e Ica). Un informe de control realizado por Contraloría en junio pasado dio cuenta que el monto actualizado asciende a 165,4 millones de soles, de los cuales ya se desembolsaron 37,2 millones.

Para la fecha de la suscripción del contrato, el plazo de ejecución era 12 meses. Sin embargo, el ingeniero Miguel Ángel Castillo Vizcarra, Gerente de Proyecto SAT de la ARCC, informó a El Comercio que el sistema estaría terminado todavía para diciembre del 2025. Recién se ha culminado la primera de dos etapas, que consiste en los estudios para la implementación de sistemas específicos para cada región involucrada en el proyecto. “Se han diseñado 14 sistemas de alerta temprana. Se habla de un SAT pero, por la cantidad de ríos y quebradas, son varios sistemas los que lo conforman”, dijo.

En octubre del 2021, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y el Consorcio Alerta Perú firmaron el contrato de Sistema de Alerta Temprana para prevenir huaicos e inundaciones. El contrato también incluye el dimensionamiento del conocimiento del riesgo, vigilancia del peligro, difusión y comunicación; así como, la capacidad de respuesta basados en equipos y sistemas de última generación, como radares, estaciones automáticas en ríos y sirenas, entre otros equipamientos.

La segunda etapa, de implementación, estará a cargo de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), que desde el 1 de enero asume los proyectos de ARCC. A los dos radares adquiridos deben sumarse otros 600 equipos, entre mayores como radares menores, entre sensores de humedad, estaciones hidrométricas, sirenas, equipos de comunicación, que aún no se han comprado. La idea es que los equipos sean usados entre Senamhi, los gobiernos regionales e Indeci.

“Los radares son equipos importantes que no hay en el Perú. Su tiempo de fabricación va de 10 a 15 meses, por eso decidimos comprarlos mientras se desarrollaba el diseño. Estos van a ser entregados a la ANIN que empezará las obras para comprar los equipos que faltan y usarlos”, añadió.

Es decir, ni esta temporada de lluvias ni la del verano 2025 habrá SAT para lluvias en el Perú. Lo que asegura Castillo es que cuando funcione se conseguirán pronósticos precisos. “Los pronósticos de Senamhi de ahora solo dicen “lloverá en Lima”, pero no sí se va a activar la quebrada 1, la quebrada 2, si en dos horas el nivel del caudal del río estará al nivel X. Ese nivel de precisión tendremos”, aseguró.

Para la meteoróloga Elizabeth Silvestre Espinoza, doctora en Modelamiento Numérico en Ciencias Atmosféricas, mientras no tengamos un SAT funcionando, el país no estará correctamente preparado para afrontar eventos como El Niño, que debido al cambio climático se hacen más frecuentes e intensos. “Alerta temprana no es solo avisar, se debe preparar a la población para que sepa cómo actuar. Es posible tener alertas con 7 días de anticipación. Estas se logran con asimilación de datos, similar al modelamiento numérico”, indica.

La falta de un sistema de drenaje en Piura provoca que las calles se conviertan en riachuelos después de varias horas de lluvia. Esta situación se repite todos los años por falta de trabajos en las calzadas. / JULIO REAÑO

En diálogo con este Diario, indicó que el conocimiento del riesgo a través de este modelamiento permitirá definir áreas específicas donde se registrarán huaicos o inundaciones. Sin embargo, debe ir acompañado de una correcta comunicación y preparación de la población. “Se pueden hacer proyecciones con información de cada 6 km. Eso es muy importante en Perú, donde tenemos una alta variabilidad topográfica. Lo que sigue es que toda la información se interprete correctamente”, añadió.

El último reporte de la Comisión Multisectorial del ENFEN pronostica que para, el verano de 2024, las probabilidades de que El Niño costero sea fuerte son de 39 %, y moderada 38 % . Se esperan lluvias con valores acumulados por encima de lo normal en la costa norte, costa centro y sierra norte.